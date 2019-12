Dschungelcamp: RTL macht es offiziell! Das sind die Teilnehmer 2020 – die Fans haben sofort einen Verdacht

View this post on Instagram

🐍🦂🕷️🌴 DSCHUNGELCAMP 2020 - das sind DIE Kandidaten für dieses Jahr: Markus Reinecke, Günther Krause, Sonja Kirchberger, Elena Miras, Prince Damien, Toni Trips, Raúl Richter, Anastasiya Avilova, Danni Büchner, Sven Ottke, Marco Cerullo und Claudia Norberg. ➡️ Am 10. Januar 2020 geht's los - Zwangsdiät, Ekelprüfung und Lagerkoller. Wir freuen uns drauf. 😍😍😍 Alle Infos zur 14. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ findet ihr via Link in der Bio @ichbineinstar.rtl #ibes2020 #ibes #dschungelcamp #rtlde