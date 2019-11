Dschungelcamp 2020: Das sind die Kandidaten – mit IHM hätte keiner gerechnet!

Bereits seit 2004 läuft das „Dschungelcamp“ bei RTL. Traditionell im Januar versammeln sich diverse mehr oder weniger bekannte Menschen im australischen Dschungel um gemütlich Reis, Bohnen, um die ein oder andere Kakerlake zu verdrücken.

Und bald können wieder die nächsten Abenteuer im Dschungel kommen!

Denn lange dauert es nicht mehr, bis wieder zwölf mutige Stars und Sternchen im „Dschungelcamp“ ihre Vorliebe für Kakerlaken und Känguru-Hoden offenbaren können.

„Dschungelcamp“ 2020: Das sind die Kandidaten

Jetzt stehen auch die ersten Kandidaten für die RTL-Sendung fest.

Sonja Zietlow. Foto: imago images

Es ist bereits die 14. „Dschungelcamp“-Staffel, die im Januar 2020 an den Start geht. Elf mutige Dschungel-Überlebenskünstler wurden bereits am Freitagabend bekanntgegeben. Der Zwölfte im Dschungel-Bunde bleibt vorerst weiterhin ein Geheimnis.

+++ Dschungelcamp „Das große Wiedersehen“: Dafür erntet RTL den Hass der Zuschauer +++

Bis auf eine Kandidatin sollen bereits alle anderen feststehen. Wir verraten dir, welche Stars wahrscheinlich ins Dschungelcamp 2020 ziehen.

------------------------

Die 11 Dschungelcamp-Teilnehmer 2020:

Sonja Kirchberger

Sven Ottke

Günther Krause

Prince Damien

Elena Miras

Anastasiya Avilova

Markus Reinecke

Antonia Komljen

Daniela Büchner

Claudia Norberg

Marco Cerullo

------------------------

Schauspielerin Sonja Kirchberger

Die Schauspielerin Sonja Kirchberger zieht ins Dschungelcamp 2020. Foto: Hendrik Schmidt

Sicher mit dabei ist laut „Bild“ im nächsten Jahr Sonja Kirchberger – Playboy-Model und Schauspielerin. Große Bekanntheit erlangte Kirchberger als schöne „Coco“ in dem Erotik-Film „Die Venusfalle“. In den 1990er-Jahren feierte sie im TV zahlreiche Erfolge, etwa im Fernsehfilm „Der König von St. Pauli“. Mit vielen Sonnenstunden kennt sich die 54-Jährige immerhin aus, schließlich wohnt sie zusammen mit ihrem 14 Jahre jüngeren Mann auf Mallorca.

Box-Champion Sven Ottke

Sven Ottke Foto: imago images / Fassbender

Wer sich auch noch für das RTL-Camp verpflichtet haben soll, ist Box-Champion Sven Ottke. In den 1990er-Jahren zogen die Kämpfe des gebürtigen Berliners Millionen vor die Bildschirme. 1998 wurde Ottke erstmals Weltmeister im Supermittelgewicht.

Der 52-Jährige mehrmalige Weltmeister beendete 2004 seine Karriere. Seinen Titel hatte er zu diesem Zeitpunkt 23 mal erfolgreich verteidigt. Ob er sich durchaus noch durchboxen kann, wird sich im Dschungelcamp zeigen.

Sven Ottke boxte unter dem Kampfnamen „Das Phantom“. In 34 Kämpfen gelangen ihm 34 Siege, 6 davon durch k.O.

CDU-Politiker Günther Krause

Er ist die Überraschung im Dschungelcamp. Der Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause. Foto: imago images

Und auch CDU-Politiker Günther Krause wagt den Sprung oder besser Flug nach Australien. Der ehemalige Bundesminister für Verkehr (1991 bis 1993) trat nach mehreren in der Öffentlichkeit als Affären behandelte Vorgänge von seinem Amt zurück. Davon wird er am Lagerfeuer im Dschungel sicher noch viele Storys erzählen können.

Krause war einer der ersten DDR-Politiker im Bundestag des vereinigten Deutschlands nach der Wiedervereinigung. Als Politiker sticht der CDU-Mann aber auch aus der Menge der Promis heraus.

DSDS-Star Prince Damien

Prince Damien Foto: Mathis Wienand / Getty Images

2016 gewann Prince Damien (sein voller Name lautet Messiah Prince Sheridan Damien Ritzinger) die 13. DSDS-Staffel. Und auch im kommenden Jahr will der 28-Jährige wieder bei RTL punkten. Er soll der vierte bekannte Dschungelcamp-Teilnhemer sein.

--------------------------

Das Dschungelcamp International:

Das Format stammt ursprünglich aus dem Vereinigten Königreich, wo es unter dem Titel „I'm a celebrity...get me out of here“ läuft

Dort ging das Format erstmals 2002 auf Sendung

Seitdem lief das Format auch in zahlreichen anderen Ländern, darunter Schweden, Frankreich, Ungarn, Australien, Dänemark oder den USA

Nicht alle Formate werden, wie die deutsche Variante, in Australien produziert. Hier entstehen neben der deutschen Version „nur“ die britische und 2003 auch die US-Version

Die französische Variante etwa wird in Brasilien gedreht, die niederländische zunächst in Indonesien, später in Brasilien und Argentinien

Das australische Dschungelcamp wird übrigens nicht in Australien selbst produziert, sondern entsteht im Krüger-Nationalpark in Südafrika

--------------------------

DSDS-Kandidaten haben eine besondere Geschichte im Dschungelcamp. Bereits zwei DSDS-Promis holten sich die Dschungelkrone: Menderes Bagci und Joey Heindle. Für Daniele Negroni reichte es in Staffel 12 nur für Platz 2.

------------------------

Top-Themen des Tages:

Hund an Tor gekettet: Was Retter bei dem Tier entdecken, ist noch grausamer

Wetter in Deutschland: Kachelmann macht düstere Prognose – „Hoffen wir, dass ...“

Meghan Markle: Schock für die Herzogin – nun kommt raus, dass Harry ...

Lena Meyer-Landrut teilt sexy Bild: Dann schaltet sich Mats Hummels ein

------------------------

„Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin Elena Miras

Elena Miras beim „Sommerhaus der Stars“ Foto: TV NOW

Im „Sommerhaus der Stars“ fiel sie in diesem Jahr vor allem wegen ihrer großen Klappe auf. Jetzt darf Elena Miras die Klappe bald offenbar auch im Dschungel aufreißen. Die 27-Jährige, die ihre TV-Anfänge in der Kuppelshow „Love Island“ hatte, mischt das Camp sicher ordentlich auf.

„Temptation Island“-Kandidatin Anastasiya Avilova

Von dieser Teilnehmerin werden wohl die wenigsten Fans gehört haben. Anastasiya Avilova soll sich in die Riege der neuen Australien-Camper einreihen. Woher man sie kennt? Aus dem Reality-Format „Temptation Island“. Außerdem modelte die 31-Jährige schon für den Playboy und ist bisexuell.

„Trödelfuchs“-Star Markus Reinecke

Weitere männliche Unterstützung erhalten die Playboy-Models und Co. von keinem Geringeren als Markus Reinecke. Der 50-Jährige ist bekannt aus der RTL-Sendung „Die Superhändler“ und dem „Trödelfuchs“. Sein Markenzeichen: 70er-Jahre-Schlaghosen und lange Haare. Hip(pie) hip(pie) hurra!

DSDS-Sternchen Antonia Komljen

Und noch ein DSDS-Sternchen im Dschungelcamp! Neben Prince Damian wagt sich auch Antonia Komljen (Spitzname Toni) ins Abenteuer. Rauchiges Stimmchen, Geschichten über Sex-Tapes - so blieb Toni den Zuschauern der Castingshow in Erinnerung. Ob die 21-Jährige jetzt noch weitere schlüpfrige Details aus ihrem Leben auspacken wird?

------------------------

Das Dschungelcamp bei RTL

„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ lief 2004 zum ersten mal bei RTL

Costa Cordalis wurde damals Dschungelkönig

Bisher wurden 13 Staffeln vom Dschungelcamp ausgestrahlt

Vorbild ist ein britisches Format des Senders ITV

Bis Staffel 6 moderierten Sonja Zietlow und Dirk Bach

Nach dem Tod von Dirk Bach ist Daniel Hartwich zweiter Moderator

Auch 2020 geht es wieder in den Dschungel. Im Frühjahr geht es los

Im Dschungel ist auch immer ein Arzt beziehungsweise Sanitäter dabei. Dr. Bob kümmert sich um die Kandidaten

------------------------

„Bachelorette“-Kandidat Marco Cerullo

Dieser Mann hat nicht nur bei der „Bachelorette“ mitgemacht. Marco Cerullo war danach auch bei „Bachelor in Paradise“ dabei. Eigentlich keine abwegige Schlussfolgerung, dass er jetzt auch im Dschungel für Aufmerksamkeit sorgen will. Der 30-jährige muskulöse gelernte Fahrzeuglackierer hat sogar bei der „Mister“-Wahl in Rheinland-Pfalz schon gewonnen.

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner

Die Witwe von Jens Büchner zieht ebenfalls in Dschungelcamp. Das kommt nicht unbedingt überraschend, wollte sie doch bei der letzten Ausgabe schon im australischen Busch dabei sein. Nach dem Tod ihres Mannes sagte sie natürlich ab. Nun ist sie aber bereit für den Schritt.

Daniela Bücher mit ihrem verstorbenen Mann Jens Büchner. Foto: imago/Horst Galuschka

+++ Danni Büchner: Irre Typveränderung – SO sieht sie nicht mehr aus +++

Ex-Frau von Michael Wendler: Claudia Norberg

Die Ex-Frau von Michael Wendler, Claudia Norberg, ist auch dabei. Fast 30 Jahre lang waren sie ein Paar. Doch nun ist der Schlagersänger mit der deutlich jüngeren Laura Müller (19) zusammen. Seine 51-jährige Ex ist ab Januar allerdings im Dschungel zu sehen. Ob sie es länger durchhält als Michael Wendler bei der Staffel in 2014, wird sich zeigen. Er kapitulierte damals schon nach ein paar Tagen. Und vor allem: Welche Storys wird sie über ihn am Lagerfeuer preisgeben?

Michael Wendler und Noch-Ehefrau Claudia Norberg. Sie reist jetzt ins Camp nach Australien. Foto: Imago

Wendler verbot Laura die Teilnahme

Bevor die Kandidaten für den Dschungel dann endlich feststehen, wird immer reichlich vorher spekuliert, wer dann in diesem Jahr dabei sein wird. Dabei stand auch die Frage im Raum, ob Laura Müller (19), die Freundin von Michael Wendler, an den Dschungelprüfungen im Camp teilnehmen wird. Mehr zu Wendlers Laura und ihren Beweggründen „Nein“ zu sagen, erfährst du hier >>>

Lauar Müller durfte offenbar nicht RTL-Dschungelcamp teilnehmen. Foto: imago images / Revierfoto

Sie war Dschungelcamp-Gewinnerin 2019

Evelyn Burdecki ist Dschungelkönigin 2019. Foto: TVNOW / Stefan Menne

In diesem Jahr mauserte sich Ex-Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki bis ins Finale und kam schließlich auf den Dschungelthron. Mit ihrer verpeilten Art traf die Blondine, die im Camp sogar die Begegnung mit ihrem Ex-Freund Domenico de Cicco mit Bravour meisterte, direkt ins Herz der Zuschauer.

Evelyn Burdecki Foto: imago/Future Image

Mit was sie kürzlich allerdings für Aufsehen sorgte, erfährst du hier >>>

-----------------------------

Das sind alle Gewinner des RTL-Dschungelcamps:

Staffel 1 (2004): Costa Cordalis

Staffel 2 (2004): Désirée Nick

Staffel 3 (2008): Ross Anthony

Staffel 4 (2009): Ingrid van Bergen

Staffel 5 (2011): Peer Kusmagk

Staffel 6 (2012): Brigitte Nielsen

Staffel 7 (2013): Joey Heindle

Staffel 8 (2014): Melanie Müller

Staffel 9 (2015): Maren Gilzer

Staffel 10 (2016): Menderes Bagci

Staffel 11 (2017): Marc Terenzi

Staffel 12 (2018): Jenny Frankhauser

-----------------------------

Sonja Zietlow: "Harte Arbeit"

Moderatorin Sonja Zietlow hat sich schon nach Ende der letzten Staffel motiviert für eine neue Runde im Dschungelcamp 2020 gezeigt. Foto: dpa

Aller Voraussicht nach werden Sonja Zietlow und Daniel hartwich wieder gemeinsam als Dschungel-Moderatoren vor der kamera stehen. Doch was im Fernsehen nach Spaß pur aussieht, ist in Wahrheit harte Arbeit, wie die einstige Pilotin unlängst in einem Interview mit der "Goldenen Kamera" verriet.

Dirk Bach moderierte das Dschungelcamp vom Start im Jahr 2004 bis zu seinem überraschenden Tod im Jahr 2012. Bach wurde nur 51 Jahre alt. Foto: imago images / Müller-Stauffenberg

Sonja Zietlow: "Lustig ja, leicht nein. Es ist harte Arbeit zu ungewöhnlichen Zeiten. Aber es ist und bleibt etwas ganz Besonderes, mit diesem großartigen Team in diesem phantastischen Land zusammen zu arbeiten."

----------------------------------------

Dschungelcamp - So viele Zuschauer sahen im Schnitt zu:

Staffel 1: 6,96 Millionen Zuschauer

Staffel 2: 5,54 Millionen Zuschauer

Staffel 3: 4,86 Millionen Zuschauer (Tiefst-Wert)

Staffel 4: 5,75 Millionen Zuschauer

Staffel 5: 7,4 Millionen Zuschauer

Staffel 6: 6,51 Millionen Zuschauer

Staffel 7: 7,26 Millionen Zuschauer

Staffel 8: 7,87 Millionen Zuschauer (Top-Wert)

Staffel 9: 6,62 Millionen Zuschauer

Staffel 10: 6,98 Millionen Zuschauer

Staffel 11: 6,52 Millionen Zuschauer

Staffel 12: 5,54 Millionen Zuschauer

Staffel 13: 5,24 Millionen Zuschauer

----------------------------------------

Was verdienen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich?

Sonja Zietlow moderiert das Dschungelcamp seit Staffel 1. Daniel Hartwich stieß in Staffel 7 dazu. Was verdienen die beiden eigentlich? Die „Bild“ berichtete vor sechs Jahren, dass sich die heute 51-Jährige über 40.000 Euro pro Sendung freuen dürfe. Das dürfte mittlerweile aber mehr geworden sein. Auch ihr Kollege soll zu den Topverdienern unter deutschen Moderatoren gehören.

Laut „News.de“ so viel wie Nazan Eckes - deren Gehalt 2013 laut „Bild“ 4000 Euro pro Tag betrug.

Wusstes du, dass...?

Foto: imago

Wusstest du eigentlich, dass der legendäre Dr. Bob, der aus dem Dschungelcamp nicht mehr wegzudenken wäre, in Wahrheit gar kein Arzt ist? Bob McCarron, wie der Australier mit vollem Namen heißt, ist eigentlich ein Specialeffect-Künstler, Maskenbildner und ausgebildeter Parademic im Rettungsdienst.