Dschungelcamp: Elena Miras rastet wegen Laura Müller aus – jetzt schaltet ER sich ein

Dschungelcamp: Elena Miras will sich mit ihrem angeblichen Geheimnis über Michael Wendler und Claudia Norberg ins Finale mogeln.

So richtig rund geht es im Dschungelcamp in diesem Jahr (noch) nicht. Lediglich ein Thema sorgt bei den Kandidaten immer wieder für erhitzte Gemüter: Die Trennung von Michael Wendler und Claudia Norberg.

Vor allem zwischen der Noch-Ehefrau des Schlagerstars und Reality-TV-Sternchen Elena Miras führt das zu Streit. Denn die 27-jährige Schweizerin behauptet: Die Trennung habe sich ganz anders abgespielt als Claudia Norberg behauptet. Als sich im Dschungelcamp mal wieder alles um Michael Wendler und seine 28 Jahre jüngere Freundin Laura Müller dreht, schaltet sich plötzlich Elena Miras ein.

Dschungelcamp: Elena Miras bricht Streit mit Claudia Norberg vom Zaun

„Leute, es gibt immer zwei Versionen“, unterbricht sie das Gespräch der anderen Camper. „Ich habe ja mit Laura und Michael ganz, ganz guten Kontakt.“ Zu Claudia Norberg sagt sie: „Du hast ja auch gesagt, Laura ist gekommen und er hat dich verlassen. Aber das war ja gar nicht so. Das war ja nicht der Grund für die Trennung. Der Grund war etwas völlig anderes. Da ist etwas passiert und deshalb habt ihr euch getrennt“, will die junge Mutter wissen.

Weiter erklärt sie, dass Laura Müller sie angerufen und gewollt habe, dass Elena Miras die Dinge im Dschungelcamp klarstellt. „Klar mache ich dann meine Schnauze auf“, so Elena Miras. Mehr dazu hier>>>

Die 27-Jährige behauptet, sie wüsste ein Geheimnis über den wahren Trennungsgrund vom Wendler und Claudia. Immer wieder geht sie damit hausieren und kündigt an, die Bombe irgendwann platzen zu lassen.

Der Verdacht von Moderator Daniel Hartwich: Elena will sich genau mit dieser „Bombe“ ins Finale drängen.

-------------------

Das ist Elena Miras:

Elena Miras wurde am 25. April 1992 in der Schweiz geboren

Bekannt wurde die 27-Jährige durch ihre Teilnahme an der Dating-Show „Love Island“ (2017)

Im Herbst 2017 kam sie mit Mike Heiter zusammen

Der war ebenfalls Kandidat bei Love Island

Im August 2018 wurde das Paar Eltern einer Tochter

Im September 2019 gewann das Paar die vierte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ bei RTL

-------------------

Die neue Freundin vom Wendler werde immer als böse dargestellt, dabei sei es Claudia, die schlecht über das Paar rede, erklärt Elena Miras. Als die anderen Kandidaten die Schweizerin in die Schranken zu weisen versuchen, will sie das nicht auf sich sitzen lassen.

Doch nur kurze Zeit später, während Elena Miras mit Prince Damien Wasser holt, rastet sie aus und bekommt einen Heulkrampf.

-----------------

Mike Heiters nimmt Freundin Elena Miras in Schutz

Auch bei vielen Zuschauern kommt das Verhalten der „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin nicht gut an. Aufgrund der Kritik schaltete sich nun Elena Miras Freund Mike Heiter ein und nimmt seine Partnerin in Schutz. In seiner Instagram-Story erklärt der 27-Jährige: Elena Miras sei eine sehr loyale Person, die es als Pflicht ansehe, ihre Freunde zu verteidigen.

Elena Miras mit ihrem Freund Mike Heiter. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Außerdem sei es ihre Art, direkt und ehrlich anzusprechen, was ihr durch den Kopf geht.

Ob Elena Miras die angekündigte Bombe um die Wendler-Trennung bald platzen lassen wird? Es bleibt spannend. (cs)

Das Dschungelcamp kommt täglich im Abendprogramm bei RTL.