Dschungelcamp: Danni Büchner mit herzzerreißender Aktion – ausgerechnet DAS nimmt sie mit ins Camp

Nur noch wenige Tage, bis die Stars wieder ins Dschungelcamp ziehen. Auch Danni Büchner, die die Teilnahme vergangenes Jahr wegen des Todes von Jens Büchner absagen musste, ist dieses Mal dabei.

Gelandet ist Danni Büchner in Australien bereits. Begleitet wird sie von ihrer Managerin - und in gewisser Weise auch von ihrem verstorbenen Ehemann Jens Büchner. Denn ihn trägt die 41-Jährige immer ganz nah bei sich, in einer Kette.

Dschungelcamp: Danni Büchner nimmt Jens' Asche mit nach Australien

„Das ist die Kette, in der auch was von meinem Mann drin ist. Seine Asche“, erklärt sie gegenüber„RTL“. Ins Dschungelcamp selbst nimmt Danni Büchner die Kette aber nicht mit - sie hat sich für ein Kissen mit Fotos ihrer Liebsten und ein Parfüm als Luxusgegenstände entschieden.

Danni Büchner kamen im Dschungelcamp die Tränen, als sie über ihren verstorbenen Mann Jens spricht. Foto: TVNOW

Doch warum zieht Danni Büchner überhaupt ins Dschungelcamp? Die fünffache Mutter gibt zu: In erster Linie wegen des Geldes. „Bei so vielen Kindern und so vielem, was ich finanziell zu tragen habe, ist das eine große Sache.“

---------------------

Mehr zum Dschungelcamp:

Dschungelcamp: Raul Richter schockt Fans – „Wir sind verpflichtet...“

Dschungelcamp: Völlig bescheuert – DIESER Kandidat nimmt den schwachsinnigsten Luxusartikel mit

Weitere Promi-Themen:

Dschungelcamp: Kurz vor dem IbeS-Start – heftiger Schicksalsschlag für Dr. Bob

„Bares für Rares“ (ZDF): Als ein Verkäufer DAS sagt, zieht Horst Lichter den Hut

---------------------

Deshalb geht Danni Büchner ins Dschungelcamp

Hinter ihrer Entscheidung steckt aber auch etwas Emotionales: „Es war ein Versprechen an meinen Mann. Ich versuche im Laufe des Jahres alle Versprechen einzuhalten.“

Danni Büchner mit ihrem Ehemann Jens im Oktober 2018. Nur wenige Wochen später starb der Auswanderer. Foto: imago images / Horst Galuschka

Dieses Versprechen habe Danni Büchner Jens gegeben als sie erstmals eine Anfrage erhielt. „Er war stolz und sagte: 'Egal, was passiert, du wirst das durchziehen.' Je schlimmer seine Krankheit wurde, desto öfter sagte er: 'Versprich mir, dass du es machst. Du schaffst das.'"

-------------------

Dschungelcamp 2020 bei RTL: Das sind die 12 Kandidaten

Markus Reinecke

Günther Krause

Sonja Kirchberger

Elena Miras

Prince Damien

Antionial „Toni Trips“ Komljen

Raúl Richter

Anastasiya Avilova

Danni Büchner

Sven Ottke

Marco Cerullo

Claudia Norberg

-------------------

Dass sie es wirklich schaffen wird, daran hat Danni Büchner keinen Zweifel. 2019 sei das schlimmste Jahr ihres Lebens gewesen, sie aber auch stärker gemacht. Sie sagt zu „RTL“: „Ich mache auch mit, um zu zeigen, dass man alles schaffen kann. Egal wie schlimm die Situation auch ist.“ (cs)