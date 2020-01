Dschungelcamp: Raul Richter schockt Fans – „Wir sind verpflichtet...“

Nur noch viermal schlafen, dann startet bei RTL endlich wieder das „Dschungelcamp“. Und so langsam setzt sich der RTL-Tross auch in Bewegung. Es geht nach Australien. Traditionell die Zeit, in der die Camper noch einmal dreckige Wäsche waschen, bevor es dann im Camp richtig losgeht.

Doch statt über Mitkandidaten oder Ex-Partner herzuziehen, entschied sich GZSZ-Star Raul Richter für einen anderen Weg. Er kritisierte die Show an sich. Genauer gesagt den Zeitpunkt zu der das „Dschungelcamp“ ausgestrahlt wird.

Dschungelcamp: Raul Richter sorgt mit diesen Aussagen für Wut

Bei Instagram schreibt Richter: „Aus gegebenem Anlass ist es tatsächlich paradox, dass wir für eine Unterhaltungsshow in ein Land fliegen, in dem gerade Menschen um ihr Leben kämpfen und viele viele Tiere diesen Kampf bereits verloren haben.“

Der GZSZ-Beau spricht damit die lodernden Buschbrände in Australien an. Dort wüten seit Oktober die Flammen, haben bereits mehr als 5,5 Millionen Hektar Land verwüstet. Experten schätzen, dass allein im Bundesstaat New South Wales fast eine halbe Milliarde Tiere Opfer der Flammen wurden.

Dschungelcamp: Fans wüten gegen Richter

Bei Instagram sorgte Raul Richters Aussage für eine regelrechte Wutwelle. Die Follower werfen ihm Doppelzüngigkeit vor, schließlich fliegt Richter auch nach Australien ins Dschungelcamp.

Hä und warum fliegst du dann da hin? Ist doch total widersprüchlich was du schreibst?

Das ist nicht paradox, das ist makaber! Werde die Show mir dieses Jahr auch nicht anschauen. Einfach nur traurig.

Jeder muss mit seinen Gewissen allein klar kommen. Und keiner wird zu einer Vertrags Unterschrift gezwungen. Trotzdem bin ich persönlich enttäuscht, dass Du an dieser Show teilnehmen möchtest. Ist es das wirklich wert?

Uns zu sensibilisieren??? Sorry, fang erstmal bei Dir an. DU fliegst dorthin, DU sitzt im Dschungelcamp und um Euch herum brennt es. DU kriegst die Kohle = Gage.

Dschungelcamp: Die Antwort des GZSZ-Stars

Richters Antwort auf die Vorwürfe: „Um das nochmal klarzustellen: Wir haben alle Verträge unterschrieben und sind verpflichtet diese einzuhalten! Natürlich spende ich auch einen Teil meiner Gage. Statt feindliche Kommentare zu schreiben, soll man sich lieber überlegen, welchen Teil man selbst beitragen kann! Übrigens: die Australien Open finden auch statt, ein Event mit weltweiter Aufmerksamkeit...“