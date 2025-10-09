Doreen Dietel privat: Beauty-OPs mit schlimmen Folgen – „Ich wollte nicht mehr leben“

Doreen Dietel ist vielen Fernsehzuschauern vor allem als Trixi Preissinger aus der bayerischen Kultserie „Dahoam is Dahoam“ bekannt. Doch die Schauspielerin hat im Laufe ihrer Karriere weitaus mehr Facetten gezeigt – vom Playboy-Shooting über Reality-TV bis hin zur Gastronomie am Tegernsee. Einige Fehlentscheidungen bereut die Schauspielerin heute noch – denn sie sorgten privat für schlimme Folgen…

Doreen Dietel im Steckbrief

Name Doreen Dantje Dietel Geburtstag 04. Oktober 1974 – Sternzeichen Waage Geburtsort Zeulenroda in Thüringen Beziehungsstatus Verlobt mit Wolfgang Subirge Beruf Schauspielerin, Realitystar, Gastronomin

Frühe Jahre von Doreen Dietel: Aufgewachsen in der DDR mit großen Träumen

Doreen Dietel wurde am 4. Oktober 1974 in Zeulenroda geboren, sie wuchs in einfachen Verhältnissen auf einem Bauernhof im westsächsischen Trünzig in der damaligen DDR auf. Nach einer 10-jährigen Schulausbildung wurde der Ausreiseantrag ihrer Eltern im Jahr 1989 genehmigt – die Familie zog in den Harz. Schon früh hatte sie den Traum, Schauspielerin zu werden. Nach einer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau zog sie nach München, wo sie eine Schauspielausbildung begann. Bereits während ihrer Ausbildung ergatterte sie erste Rollen im Fernsehen.

Durchbruch und Serien-Erfolge von Doreen Dietel

Im Jahr 1999 war Doreen Dietel nach ihrer Schauspielausbildung erstmals in einem Fernsehfilm zu sehen – an der Seite von Uschi Glas in „Heimlicher Tanz“. Es folgten weitere TV-Auftritte, unter anderem in Formaten wie „Bei aller Liebe“, „Tatort“, „Die Rosenheim-Cops“ sowie im Kinofilm „Mädchen, Mädchen 2“. Ihren größten Durchbruch feierte Doreen Dietel jedoch 2007 mit ihrer Rolle als Trixi Preissinger in der Fernsehserie „Dahoam is Dahoam“. Über zehn Jahre lang war sie eines der Gesichter der Serie und erlangte deutschlandweite Bekanntheit.

Im Jahr 2017 verließ sie die Fernsehserie – offiziell, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Später wurde bekannt, dass ihr Vertrag nicht verlängert wurde, da laut Produktion Trixis Geschichte in „Dahoam is Dahoam“ nach den vielen Staffeln aus erzählt sei.

Doreen Dietel gibt damals eine Autogrammstunde für Fans der Fernsehserie „Dahoam is Dahoam“. Foto: IMAGO / Manfred Siebinger

Doreen Dietel im Reality-TV und öffentliche Auftritte

Auch abseits klassischer Schauspielrollen in Fernsehfilmen machte die Schauspielerin immer wieder Schlagzeilen. Im Jahr 2007 ließ sich Doreen Dietel für den „Playboy“ fotografieren. 2013 nahm sie am Vox-Format „Promi Shopping Queen“ teil, sechs Jahre später folgte ihr Einzug in das RTL-Dschungelcamp „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, wo sie den siebten Platz belegte.

In den letzten Jahren war Dietel in vielen Formaten zu sehen, unter anderem im Jahr 2022, als sie bei „Das große Sat.1 Promiboxen“ gegen Gisele Oppermann boxte – das Duell verlor sie, zeigte jedoch Kampfgeist. In „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ (2022) traf Doreen Dietel auf ihren Ex-Freund Patrick Eid, mit dem sie vor ihrer TV-Karriere liiert war. Ein Liebes-Comeback blieb jedoch aus.

Doreen Dietel beim Sat.1 „Promiboxen“ – sie bewies trotz ihrer Niederlage Kampfgeist. Foto: IMAGO / Future Image

Schock-Diagnose für Doreen Dietel! Not-Operation musste her

Im Jahr 2022 kam der gesundheitliche Schock für Doreen Dietel: Eine Not-Operation mit Verdacht auf Hautkrebs stellte ihr Leben auf den Kopf. Glücklicherweise überstand sie den Eingriff. In jungen Jahren schämte sie sich für ihre helle Haut und ging regelmäßig ins Solarium. Die Folge: Schwarzer Hautkrebs. Wie sie „Bunte“ in einem Interview berichtete, brauchte es mehrere Operationen, um die Tumore zu entfernen – weitere auffällige Muttermale mussten behandelt werden. Die Krankenkasse kam für das Haut-Screening von Doreen Dietel übrigens nicht auf. Im darauffolgenden Jahr entschied sie sich für zwei ästhetische Eingriffe – eine Unterlidstraffung und eine Fettabsaugung am Kinn.

Verpfuschter Schönheitseingriff hatte schlimme Folgen für Doreen Dietel

Mit nur 25 Jahren ließ sich die Schauspielerin Doreen Dietel spontan auf einer Party die Lippen mit Silikon aufspritzen – ein verpfuschter Schönheitseingriff. „Ich habe mir mein ganzes Leben versaut„, so Dietel gegenüber RTL. Noch heute sind die Narben und Knoten sichtbar. Die Folgen belasteten Dietel über Jahre – und führten sogar zu einem Suizidversuch, wie „Focus“ berichtet.

In einem Interview mit RTL soll Doreen Dietel 2014 gesagt haben: „Ich wollte nicht mehr leben. Ich war fix und fertig, hatte was getrunken, war alleine zu Hause und habe mir dann die Pulsadern aufgeschnitten.“

Um die verpfuschten Lippen wieder zu korrigieren, waren Korrektursitzungen und Kortisonspritzen nötig. Zusätzlich musste sie demütigende Kommentare und Missbilligungen von Kollegen über sich ergehen lassen. Zeitweise blieben die Rollen für Fernsehserien aus – so entschied sie sich für das Reality-TV.

Doreen Dietel mit ihrem Sohn Marlow. Foto: IMAGO / Future Image

Wer ist der neue Freund von Doreen Dietel?

Doreen Dietel war mehrere Jahre mit Tobias Guttenberg, einem Modellbaumeister, liiert. Aus der Beziehung stammt ihr Sohn Marlow, der im Jahr 2014 geboren wurde. Die Beziehung endete 2018 im Guten – doch im RTL-Dschungelcamp 2019 zeigte sie sich emotional und offenbarte, dass sie in der Vergangenheit auch mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte.

Seit 2023 ist Doreen Dietel mit ihrem neuen Freund Wolfgang Subirge verlobt – einem Radio- und Bühnenmoderator. Gemeinsam mit ihm führt sie heute eine eigene Gastronomie am Tegernsee – die Bar, Bühne und Restaurant „Cafe Dürnbecker“, wo sie auch selbst auftritt und Gastgeberin ist.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.