Donald Trump: Sohn postet Busenfoto von deutschem Promi – DAS steckt dahinter

Wie ist Donald Trump Jr., der Sohn von US-Präsident Donald Trump, denn bitte auf diesen alten Post von Palina Rojinski gestoßen?

Vor rund einem Jahr hatten die „Pro7“-Stars Palina Rojinski und Klaas Heufer-Umlauf als Gag den Hintern eines Kollegen auf einem Foto so in Szene gesetzt, damit es so aussehe wie ein Foto von Rojinskis Dekolleté. Das damalige Ziel: Kritik an sexistischen Kommentaren in den sozialen Medien. Aber was hat das nun mit dem Sohn von Donald Trump zu tun?

Donald Trump: Sohn recycelt alten Gag von Palina Rojinski

In den USA läuft gerade der Wahlkampf für die nächste Präsidentschaftsperiode. Im Rahmen dessen benutzt Donald Trump Jr. nun Palinas alten „Busengate“-Gag für ein politisches Meme. Unter das Fake-Dekolleté ist zu lesen: „Was Sozialismus verspricht“, unter der Auflösung mit dem männlichen Hintern: „Was Sozialismus liefert.“

----------------------------

Das ist Donald Trump:

Geboren am 14. Juni 1946 in New York City in den USA

Wurde in 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten

1971 bis 2017 war er der CEO des Konzerns Trump Organization

Vor allem in der Immobilienbranche machte Trump ein Milliardenvermögen

Er ist der erste US-Präsident ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang

----------------------------

Darunter schreibt Trump Jr.: „Es ist lustig, weil es wahr ist“. Einer der Konkurrenten seines Vaters Donald Trump im Präsidentschaftsrennen ist Bernie Sanders, der sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet.

Klaas Heufer-Umlauf reagiert auf Post von Trump Jr.

„Late Night Berlin“-Moderator Klaas Heufer-Umlauf, der den Busen-Gag vor einem Jahr gemeinsam mit Palina Rojinski inszenierte, reagierte auf Twitter sehr ruhig auf den Post von Donald Trump Jr.

so things got out of hand pic.twitter.com/I3jj0FqG03 — klaas heufer-umlauf (@damitdasklaas) March 7, 2020

Er kommentierte lediglich mit den Worten: „Die Dinge sind außer Kontrolle geraten.“

Die User in den Kommentaren unter Klaas' Tweet können es nicht glauben. „Das ist ein Fake, oder?“, „Ach du Kacke“ oder „Sofort Abmahnung raus“ – das ist der Tenor in der Diskussion unter den Nutzern. Ein Fakt verwundert einen User aber ganz besonders: Auf einem Screenshot zeigt er, dass Palina Rojinski den Post von Trumps Sohn mit einem Like versehen hat. (at)