Experte enthüllt: SO denkt Donald Trump über Prinz William

Donald Trump sorgt bei seinem historischen zweiten Staatsbesuch im Vereinigten Königreich für Aufsehen. Bei Gesprächen mit König Charles offenbarte der ehemalige US-Präsident seine Bewunderung für Prinz William.

Der renommierte Lippenleser Jeremy Freeman beobachtete das aktuelle Aufeinandertreffen genauestens. Sofort fiel ihm etwas an Donald Trump auf. Was denkt er wirklich über Prinz William?

Lippenleser enthüllt Trumps Meinung über Prinz William

Freeman ist sich laut „Manchester Evening News“ sicher, dass Trump dem König gegenüber sagte: „Er (Prinz William, Anm. d. Red.) ist wie Sie, jemand, der alle globalen Verbindungen herstellen und Dinge in Bewegung setzen kann.“

Fest steht jedenfalls: Trump sprach sogar direkt mit Prinz William, den er im vergangenen Jahr in Frankreich getroffen hatte, und lobte ihn offen mit den Worten: „Sie sehen fantastisch aus.“ Prinz William scheint bei Trump einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Und nicht nur er!

Es wurde schnell deutlich, dass Trump selbst als Unterstützer der gesamten britischen Königsfamilie gilt. Schlussendlich bleibt es spannend, ob noch weitere brisante Details über das Zusammentreffen zwischen ihm und König Charles in nächster Zeit ans Licht kommen werden.