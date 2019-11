Domian (WDR): Fans nach Comeback enttäuscht – „Verklemmt und irgendwie seltsam“

Jürgen Domian ist zurück! Der Talkmaster moderierte am Freitagabend die Sendung „Domian Live“ im WDR.

Einige seiner Fans konnte Domian mit seinem Auftritt allerdings nicht überzeugen. Sie meldeten sich bei Twitter zu Wort.

Domian mit neuer Sendung zurück

Hinter Domians neuer Sendung steckt ein neues Konzept. Anstatt wie früher nur am Telefon, begrüßt der Talkmaster seine Gäste neuerdings persönlich im Studio.

Nacheinander beschäftigte sich Domian am Freitagabend mit Christian, Francis, Marikka und Regina. Natürlich kannte der Moderator keinen seiner Gesprächspartner vorher.

Jürgen Domian mit seinem ersten Gast Christian. Foto: Screenshot WDR

Einige Fans sind unzufrieden

Gewohnt ehrlich und einfühlsam sprach Domian mit seinen Gästen – doch einige Fans waren trotzdem unzufrieden. Sie meldeten sich bei Twitter zu Wort.

Puh, war Domian eine unangenehme Sache. Ohne die Anonymität der Radiosendung fühlt es sich wie Schaulaufen an.

Als Domian damals noch anonym am Telefon war, waren die Leute einfach offener und es gab absurdere Geschichten. Heute wirkt es leider etwas verklemmt und irgendwie seltsam.

Ich fand Domian früher besser. So ist es eine ziemlich normale und damit eher langweilige Talkshow. Davon gibt es bereits genug. Schade.

Domian ist nur am Telefon Domian. Das Format wird es schwer haben.

Die ganzen Jahre haben wir uns gewünscht, die Gesprächspartner von Domian sehen zu können. Wir lagen so falsch.

Immerhin: Im Laufe der Sendung erklärte Domian, dass die Zuschauer die Möglichkeit haben im Studio anzurufen. Noch nutzte niemand dieses Angebot.

Doch vielleicht machen solche anonymen Anrufe die Sendung in Zukunft wieder spannender – und alle Domian-Fans kommen auf ihre Kosten.

Domian im Vorfeld bei Youtube zu sehen

Schon im Vorfeld der Sendung sprach Domian in der Youtube-Show „World Wide Wohnzimmer“ über ein Mysterium, das es nun endlich zu lösen gilt.

Das Rätsel um seinen Namen. Denn schon zu Beginn der knapp 15-minütigen Sendung fragen die beiden Youtube-Moderatoren Benni und Dennis, wie sie Jürgen Domian denn überhaupt ansprechen sollen. Jürgen, Domian, oder doch Jürgen Domian? Eine passende Vorlage für den Talkmaster, um die Frage ein für alle Mal zu klären.

Rätsel um Namen gelöst

„Die meisten Leute denken immer, dass das 'Domian' erst durch die Sendung entstanden ist. Das ist aber nicht so. Auch auf der Schule haben mich schon einige Freunde 'Domian' genannt, weil sich das mit Demian ähnelte. Und in meiner Zeit gab es so einen großen Hype, dass die Leute Hermann Hesse gelesen haben. Und da gibt es einen Roman, der heißt Demian. So kam das.“

Stören tue ihn das nicht, so Domian weiter: „Ganz lustig ist es nur, wenn ich irgendwo auf der Straße alten Leuten begegne. Das ist ganz kurios. Die sagen: 'Ah, da ist ja der Dominan.“

Das sind die Termine der neuen Domian-Folgen:

WDR Fernsehen, Freitag, 08. November 2019, 23.30 - 00.30 Uhr

WDR Fernsehen, Freitag, 15. November 2019, 23.30 - 00.30 Uhr

WDR Fernsehen, Freitag, 22. November 2019, 23.30 - 00.30 Uhr

WDR Fernsehen, Freitag, 29. November 2019, 23.30 - 00.30 Uhr

