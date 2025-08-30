Doc Caro zeigt: „Wir nehmen unseren Körper oft als selbstverständlich hin“

Sie ist die bekannteste Medizinerin Deutschlands: Carola Holzner alias Doc Caro. Seit rund sieben Jahren ist die 43-Jährige in den Medien. Am zweiten September startet ihr neues TV-Format „Doc Caros Körperkenner“ bei Vox.

Darin beantwortet Doc Caro die spannendsten Fragen rund um den menschlichen Körper. Spannend: Die Medizinerin erklärt alle Inhalte aus dem Körperinneren, also direkt aus Herz, Hirn oder Leber. Wir haben mit Carola Holzner über ihre neue Show, das Berühmt sein und die Zukunft der Medizin gesprochen.

Ihre neue TV-Show heißt „Doc Caros Körperkenner“. Wissen wir zu wenig über unseren Körper?

Die Sendung heißt nicht ohne Grund ‚Doc Caros Körperkenner‘. Wir wollen herausfinden, wie viel Prominente – und auch die Zuschauer – wirklich über ihren eigenen Körper wissen. Und ehrlich gesagt: Wir wissen erstaunlich wenig. Wenn man bedenkt, dass wir ein Leben lang mit unserem Körper unterwegs sind und gleichzeitig kaum etwas über manche seiner Prozesse wissen – gerade die komplizierten – wird umso klarer, wie wichtig diese Sendung ist.

++ Doc Caro: TV-Bombe geplatzt – so hast du die Duisburgerin noch nie gesehen ++

Falls ja, woran glauben Sie, liegt das?

Wir nehmen unseren Körper oft als selbstverständlich hin und beschäftigen uns kaum damit, solange alles gut funktioniert. Meine Erfahrung ist: Viele Menschen fangen erst an, genauer hinzuschauen, wenn sie krank werden oder merken, dass etwas nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Ich glaube, wir unterschätzen oft, wie wichtig Gesundheit und der eigene Körper eigentlich sind.

2019 wurden Sie durch eine TV-Doku und ihre Social-Media-Präsenz zur bekanntesten Medizinerin Deutschlands. Wie wirkt sich das auf Ihren Alltag aus? Können Sie noch einkaufen gehen, ohne Gesundheitsfragen beantworten zu müssen?

Dass Ärzte auf Feiern oder beim Einkaufen nach Gesundheitsfragen oder zu Medikamentenplänen gefragt werden, ist nichts Neues und hat auch relativ wenig mit meiner Bekanntheit zu tun. Natürlich kommen jetzt auch Menschen auf mich zu, die mich aus dem Fernsehen kennen und wissen, dass ich Ärztin bin. Ich wurde auch schon beim Einkaufen angesprochen, allerdings weniger zu medizinischen Fragen, sondern eher, ob ich wirklich DIE aus dem Fernsehen bin.

Das freut mich sehr. Auf meinen Alltag wirkt sich das so aus, dass ich nicht mehr im Jogginganzug einkaufen gehe (lacht). Ich freue mich übrigens über jeden, der mich anspricht, und ich mache auch gerne ein Foto – aber ärztlich tätig werde ich dabei nicht. Ärztliche Einschätzungen gibt es bei mir weder auf Social Media noch an der Käsetheke – sondern nur wenn man mich trifft als Patient in der Notaufnahme oder im Rettungsdienst. Und da hoffe ich immer, dass ich niemanden sehe, denn das bedeutet, dass es dem Menschen schlecht geht.

KI bestimmt immer mehr unseren Alltag. Wie wichtig wird KI noch in der Medizin, und wie wichtig ist sie bereits?

KI ist mit Sicherheit einer der größten Gamechanger in unserem Alltag – und auch in der Medizin. Wir können sie nutzen, um viele Abläufe im Krankenhaus zu vereinfachen. Zum Beispiel die Dokumentation, aber auch die Diagnostik zu verbessern und die Fehlerquote zu minimieren.

Ich würde mir wünschen, dass KI eines Tages alles übernimmt – außer die Patientenversorgung – sodass wir mehr Zeit für die Patienten haben und weniger zum Dokumentieren. Gleichzeitig könnten Fehldiagnosen seltener werden. Ich glaube aber, dass der Arzt, beziehungsweise der Mensch in der Medizin, nicht ersetzbar ist. KI kann jedoch eine absolut wertvolle Unterstützung sein.

Viele Menschen nutzen Google und KI auch zur Einordnung ihrer Symptome. Eine gefährliche Entwicklung oder eine große Chance?

Ich bin ja nicht so der Freund davon, wenn Patienten schon mit einer eigenen ‚Google- oder KI-Diagnose‘ in die Notaufnahme kommen und mir erklären, was sie haben. Ich nehme es ernst, dass sich Menschen informieren, und beantworte Fragen dazu gerne. Gleichzeitig möchte ich aber als Ärztin die Möglichkeit haben, nach Blutentnahme und Diagnostik selbst eine Diagnose zu stellen.

Grundsätzlich finde ich es gut, wenn Menschen sich über ihre Erkrankung informieren. Allerdings birgt das auch die Gefahr der sogenannten ‚Cyberchondrie‘ – also dass man sich durch das Googeln von Symptomen selbst kränker macht, als man tatsächlich ist. Man googelt zum Beispiel Kopfschmerzen und plötzlich steht dort ‚Hirntumor‘ als mögliche Diagnose, sodass Menschen glauben, sie hätten einen Tumor, obwohl es nur ein einfacher Kopfschmerz ist. Da muss man wirklich sehr aufpassen.

++ Doc Caro aus Duisburg: Kurz vor neuer Vox-Serie sickert die Nachricht durch – Fans aus dem Häuschen ++

Im letzten Interview mit DER WESTEN haben Sie den Mangel an Fachärzten und Hausärzten beklagt – leistet Ihr neues Format einen Beitrag dazu, dass Patienten im Notfall besser aufgeklärt sind?

Das Format ist natürlich nicht dazu gedacht, den Hausarzt oder Fachärzte zu ersetzen – es handelt sich bei „Doc Caros Körperkenner“ in erster Linie um ein Unterhaltungsformat. Wir möchten Menschen unterhalten und für Medizin begeistern. Wenn das dann zusätzlich dazu beiträgt, dass Zuschauer besser verstehen, wo eine Erkrankung herkommen könnte oder was ein echter Notfall ist – wie wir es auch im VOX-Format ‚Doc Caro – Jedes Leben zählt‘ zeigen – dann umso besser. Aber klar ist: Keine TV-Sendung und keine Social-Media-Präsenz ersetzten jemals den Haus- oder Facharzt.

Sie sind weiterhin in Notaufnahme und Rettungsdienst unterwegs – welche Auswirkungen haben Ihre TV- und Bühnenpräsenz auf Patienten?

Ich werde tatsächlich schon in der Notaufnahme und im Rettungsdienst erkannt – und freue mich sehr darüber. Viele Patienten sagen dann: ‚Gott sei Dank, das ist die Ärztin aus dem Fernsehen – jetzt kann nichts mehr passieren.‘ Ich glaube, wenn Menschen sich dadurch sicher fühlen, habe ich einiges richtig gemacht, und das macht mich glücklich.

Natürlich gibt es auch andere Reaktionen, etwa: ‚Ach, Sie sind wirklich Ärztin? Ich dachte, Sie wären Schauspielerin.‘ Dann antworte ich: Doch, ich bin wirklich Ärztin – und das, was man im Fernsehen sieht, ist das echte Leben.

Vox zeigt „Doc Caros Körperkenner“ ab dem 2. September 2025 um 20.15 Uhr.