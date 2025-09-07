So sieht es hinter den Kulissen von Star-DJ Robin Schulz aus – „Nicht immer einfach“

Robin Schulz (38) gehört seit Jahren zu den größten deutschen Musikexporten – Hits wie „Prayer in C“, „Waves“ oder „Sugar“ machten ihn weltweit erfolgreich. Doch während er auf den größten Festival-Bühnen von Miami bis Melbourne spielt, bleibt er privat überraschend bodenständig. „Ich glaube, das Gefühl wird nie vergehen. Es erinnert mich daran, wie weit mein Team und ich schon gekommen sind“, sagt er über den Moment, wenn er seine eigenen Songs im Radio hört.

Sein Markenzeichen ist längst die Sonnenbrille – mehr als 100 Modelle nennt er sein Eigen. Doch trotz Grammy-Nominierung, Millionen verkaufter Tonträger und ausverkaufter Shows verrät Schulz im Gespräch mit „Bild“, dass er sich privat eher nach Ruhe sehnt. „Ausschlafen, Kaffee, vielleicht ein Spaziergang oder eine Fahrradtour am Kanal und Dinner mit Freunden oder Familie – die perfekte Kombination.“

Star-DJ Robin Schulz liebt Model Alan Getman

Den Halt im Leben gibt ihm vor allem sein engstes Umfeld. „Die Menschen in meinem engen Umfeld erden mich, und das brauche ich auch“, sagt Schulz. Eine zentrale Rolle spielt dabei seine Freundin, das russische Model Alan Getman, mit der er seit rund vier Jahren glücklich ist. „Sie hört meine Sachen natürlich, aber sie hat einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack. Das inspiriert sogar manchmal.“

+++ Mallorca-Star DJ Robin legt seine Finanzen offen – „7.900 Euro für 35 Minuten“ +++

Dass beide wegen ihrer Jobs häufig getrennt sind, stellt die Beziehung immer wieder auf die Probe. Doch Schulz erklärt gegenüber „Bild„: „Das ist nicht immer einfach, aber wir nehmen uns bewusst Zeit füreinander. Qualität statt Quantität.“

Reisen macht ihn glücklich

Auch wenn sein Alltag zwischen Hotelzimmern, Studios und Festivalbühnen stattfindet, hat der DJ seine Leidenschaft fürs Reisen nicht verloren. „Reisen ist das Einzige, was einen reicher macht, während man Geld ausgibt“, schwärmt er. Schon bald geht es für ihn zum nächsten Highlight: Beim Festival „Glücksgefühle“ von Manager Markus Krampe (54) und Fußball-Legende Lukas Podolski (40) wird er tausende Fans in Partystimmung bringen.

Dass Robin Schulz dabei nicht die Bodenhaftung verliert, liegt an Familie, Freunden und seiner Partnerin. Sie sorgen dafür, dass er auch nach über einem Jahrzehnt Weltkarriere noch der „Junge aus Osnabrück“ bleibt. Ein Star, der privat am liebsten auf dem Fahrrad oder bei einem ruhigen Abendessen auftankt.

Und genau diese Mischung aus Welterfolg und Bodenständigkeit macht Robin Schulz zu dem, was er heute ist – einem der größten deutschen DJs, der trotz Glanz und Glamour die wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht aus den Augen verliert.