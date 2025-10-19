Große Änderung bei Show von DJ Ötzi – DIESE Stars sind nicht mehr dabei

Die Freude war groß: DJ Ötzi wollte im Dezember mit seiner „Mountain Mania 2.0“ die Après-Ski-Saison eröffnen. Doch jetzt kommt alles anders! Die Veranstalter haben die beiden Termine in Stuttgart und Köln kurzfristig verschoben – und kündigen überraschend auch Änderungen im Programm an.

Grund für die Verlegung sei laut offizieller Mitteilung ein erhöhter Planungsaufwand. „Um eine mindestens genauso tolle Party für Euch vorzubereiten, brauchen wir aber noch etwas Zeit“, heißt es in einem offiziellen Instagram-Post von „Mountain Mania“. Die Show in Stuttgart findet nun am 24. April 2026, die in Köln am 10. Oktober 2026 statt. Doch das war längst nicht die einzige Änderung!

Florian Silbereisen und voXXclub nicht mehr im Line-up

Neben der Terminänderung sorgt vor allem das neue Aufgebot für Gesprächsstoff. Denn mehrere Stars, die ursprünglich dabei sein sollten, wurden gestrichen – darunter Florian Silbereisen, voXXclub, die Schürzenjäger und die Vengaboys. Besonders bitter: Auch das Kult-Trio MFG (Mickie Krause, Florian Silbereisen und DJ Ötzi) fällt damit weg. Für viele Fans war gerade diese Kombination das Highlight der Show.

Die Veranstalter betonen jedoch, dass die Qualität der Events trotz der Änderungen erhalten bleibe. Man wolle lieber mehr Zeit investieren, damit die Show das Niveau bietet, das die Fans erwarten. Das berichtet auch „t-online.de„.

Neue Stars, neues Konzeptjahr

Ganz ohne Party-Stimmung bleibt die „Mountain Mania 2.0“ aber nicht. Statt der bekannten Namen treten 2026 unter anderem Die Draufgänger, Anja Bavaria und Mr. President auf – eine Mischung aus volkstümlicher Musik, Pop und 90er-Jahre-Hits soll für gute Laune sorgen.

Das erfolgreiche Après-Ski-Konzept mit Hüttenflair, Showelementen und DJ-Ötzi als Gastgeber bleibt bestehen. Fans müssen sich zwar gedulden, dürfen sich aber auf eine rundum erneuerte Ausgabe freuen.

DJ Ötzi selbst zeigt sich optimistisch: Er verspreche eine Show, die noch größer, bunter und emotionaler werde. Und wenn alles nach Plan läuft, wird 2026 nicht nur gefeiert, sondern auch wieder laut gesungen – ganz im Stil des österreichischen Stimmungsgaranten.