Disney+ bietet Therapie für Serienmörder an – darum darfst du dir „The Patient“ nicht entgehen lassen

True-Crime-Fans aufgepasst! Bei Disney+ kann man Serienmördern jetzt ganz nah kommen – natürlich nur durch den Bildschirm. Dennoch hat es noch nie eine Serie gegeben, die sich so intensiv mit der Psyche eines Mörders auseinandersetzt wie „The Patient“.

Wir erklären dir, was dich bei dem Psycho-Thriller erwartet. Eines ist schon jetzt klar: Fans von „Dahmer“, „Candy“, „Killer Sally“ und Co. sollten sich die neue Mini-Serie bei Disney+ auf keinen Fall entgehen lassen.

Disney+ sorgt für Nervenkitzel: Serienmörder hält Therapeuten gefangen

In „The Patient“ wird ein Therapeut von einem Serienmörder gefangen gehalten. Der Verbrecher sucht gleichzeitig Hilfe bei seinem Opfer, um seinen Mordtrieb zu zügeln. Eine spannungsgeladene Kombination, die sich über zehn Folgen erstreckt, die jeweils 21 bis 38 Minuten andauern. Das Bingen ist hier also vorprogrammiert.

Doch nicht nur in der Kürze liegt die Würze, auch der Cast der neuen Mini-Serie dürfte einige Zuschauer ans Sofa fesseln. In den Hauptrollen sind Steve Carell und Domhnall Gleeson zu sehen. Während Comedy-Star Carell hier beweist, dass er durchaus auch ernste Rollen verkörpern kann, prädestiniert sich „Star Wars“-Darsteller Gleeson direkt als nächsten großen Bösewicht.

„The Patient“ zeigt ein nervenaufreibendes Kammerspiel. Foto: FX Networks

Wie eine tickende Zeitbombe: Disney+ zeigt atemberaubendes Kammerspiel

Steve Carell spielt „Alan Strauss“, einen Therapeuten, der den kürzlichen Tod seiner Frau verarbeiten muss. Domhnall Gleeson schlüpft unterdessen in die Rolle von „Sam Fortner“, einen Serienmörder, der als Restaurantinspektor tätig ist.

Damit sich Alan aus den Fängen seines eigenen Patienten befreien kann, muss er ihn nicht nur immer wieder besänftigen, sondern ihn von seinem Zwang, Menschen zu töten, befreien. Leichter gesagt als getan. Denn: Sam wehrt sich vehement dagegen, über für ihn unangenehme Themen zu reden. Doch die Zeit drängt und Alan muss handeln, bevor noch mehr Personen wegen ihm und seinem Patienten ums Leben kommen.

Die Dreharbeiten sind Mitte Januar 2022 in Los Angeles gestartet. Seit dem 30. August ist „The Patient“ in den USA über den Streamingdienst Hulu abrufbar. In Deutschland ist die Mini-Serie ab dem 30. November über Disney+ verfügbar.