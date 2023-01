Disney+: Für diese Serie engagiert der Streamingdienst Anwälte – sie sollen das Drehbuch schreiben

Für eine der neuesten Serien bei Disney+ lässt sich der Streamingdienst nicht lumpen. Um das Drehbuch der ersten 18 Folgen so authentisch wie möglich zu gestalten, bekommen die Autoren tatkräftige Unterstützung. Ein ganzes Team von Anwälten soll hinter den Kulissen dafür sorgen, dass die Geschichte nicht nur unterhaltend, sondern vor allem realistisch ist.

Bei der Produktion handelt es sich jedoch nicht um eine klassische Anwaltsserie à la „Suits“ oder „The Lincoln Lawyer“. Nein, den großen Aufwand betreibt Disney+ für etwas viel Größeres. Eine brandneue Marvel-Serie wartet auf die Kunden des Streamingdienstes.

Disney+ arbeitet an Neuauflage von Netflix‘ „Daredevil“-Serie

Treue Fans des Marvel-Universums können sich bereits denken, von welchem Superhelden die Serie handeln wird. Es ist Matt Murdock alias „Daredevil“, der tagsüber als Rechtsanwalt tätig ist und in der Nacht Bösewichte bekämpft. Von 2015 bis 2018 ist bereits eine „Daredevil“-Serie für Netflix produziert worden. Nach drei Staffeln ist die Show jedoch abgesetzt worden.

Im Mai 2022 dann die große Überraschung: Disney+ arbeitet an einer Neuauflage der Serie, die ab dem Jahr 2024 unter dem Titel „Daredevil: Born Again“ verfügbar sein soll. Noch ist allerdings völlig unklar, ob und wie die Geschichte aus den Netflix-Folgen in die neue Serie eingearbeitet wird. Fest steht jedoch, wer die Titelrolle spielen wird. Es ist wieder Charlie Cox, der auch schon für die Netflix-Produktion, den Kinofilm „Spider-Man: No Way Home“ sowie die Serie „She-Hulk: Die Anwältin“ in das Superhelden-Kostüm geschlüpft ist.

Daredevil ist ein blinder Staatsanwalt, der nachts zum Superhelden wird und Schurken jagt. Foto: IMAGO / Everett Collection

Disney+ verpflichtet erfahrene Anwälte fürs „Daredevil“-Drehbuch

In der „Daredevil: Born Again“-Serie, deren erste Staffel ganze 18 Folgen lang sein soll, wollen die Verantwortlichen bei Disney+ einen großen Wert auf Matt Murdocks Alltagsjob als Anwalt legen. So hat das Online-Portal „The Cosmic Circus“ bereits berichtet, dass die Marvel Studios David Feige, Thomas Wong und Zachary Reiter als Autoren engagiert haben. Sie alle haben neben ihrer Karriere als Schriftsteller auch reichlich Erfahrung als Anwälte.

David Feige ist als Pflichtverteidiger in New York City tätig gewesen, während Zachary Reiter als Staatsanwalt und stellvertretender Bezirksstaatsanwalt in Queens vor Gericht gestanden hat – und auch Thomas Wong hat bereits als Anwalt gearbeitet.