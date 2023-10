Disney+: Fans liegen sich in den Armen – es geschieht wirklich

Einige Serienfans hatten schon große Befürchtungen, doch ihre Gebete wurden nun erhört. Das Ende ihrer Lieblingsserie ist noch nicht gekommen. Denn Disney+ hat nun eine vierte Staffel versprochen.

Und zwar ist die Rede von der beliebten Comedy-Krimi-Serie „Only Murders in the Building“. Aktuell sind die drei Nachbarn Charles, Oliver und Mabel noch dabei, einen spannenden Mord aufzudecken. Denn Disney+ hat das Finale der 3. Staffel eingeläutet. Am selben Tag verkündet der Streamingdienst die frohe Botschaft.

Disney+ verkündet 4. Staffel

„Only Murders in the Building kommt für Staffel 4 zurück! Lasst die Ermittlungen beginnen…“, lässt Disney+ die Bombe am 3. Oktober auf Instagram platzen. In den USA ist die beliebte Serie auf der Streamingplattform Hulu zu sehen. Die Comedy-Serie wurde unter anderem für die Primetime Emmy Awards und die Golden Globe Awards nominiert.

Wann genau der Starttermin für die vierte Staffel sein soll und welchen Fall das Trio lösen muss, ist noch nicht bekannt. Den Start verzögern könnten auch die anhaltenden Streiks der Schauspielgewerkschaft Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) in den USA. Im schlimmsten Fall müssten Fans dann noch etwa bis Ende 2024 oder sogar Anfang 2025 warten.

Bis dahin hätten einige Disney+-Nutzer zumindest noch die Zeit, sich die drei vorherigen Staffeln von „Only Murders in the Building“ anzusehen, falls sie das noch nicht getan haben. Aktuell gilt es einen Mordfall hinter den Kulissen einer Broadway-Show aufzuklären. Ben Glenroy (Paul Rudd) ist ein Hollywood-Actionstar. Doch bevor er sein Broadway-Debüt feiern kann, wird er ermordet – dessen ist sich zumindest das Ermittler-Trio sicher. Sie stehen vor ihrem schwierigsten Fall und bekommen deshalb Hilfe von Gaststar Meryl Streep.