Disney+: Ankündigung lässt Kunden ausflippen – „Endlich eine Serie, auf die ich mich wieder freue“

Der 31. Oktober liegt hinter uns, die Halloween-Saison ist beendet. Mit dem 1. November starten die ersten Weihnachts-Liebhaber bereits in die besinnlichste Zeit des Jahres – und Disney+ macht mit.

Für all diejenigen, die die Weihnachtszeit kaum erwarten können, hat Disney+ das perfekte Wochenprogramm in petto. Als die Kunden des Streamingdienstes davon Wind bekommen, sind sie nicht mehr zu bremsen.

Disney+ kündigt „Santa Clause“-Serie an

Rund fünf Wochen vor Heiligabend bringt der Streaminganbieter die neue Serie „Santa Clause“ an den Start. Bei dem Namen sollten wirklich alle Glocken läuten. Denn: Es ist DER Santa Clause, aus den Kult-Filmen der 90er- bzw. frühen 2000er-Jahre. Sie gehören für viele Menschen zum jährlichen Pflichtprogramm in der kalten Jahreszeit.

Wie in den Jahren 1994, 2002 und 2006 wird Schauspieler Tim Allen auch dieses Mal in die Rolle des Weihnachtsmannes schlüpfen. Los geht es mit der ersten Folge am 16. November. Mit einem Comeback von Santa Clause höchstpersönlich haben die Fans definitiv nicht mehr gerechnet.

Am 16. November startet die „Santa Clause“-Serie bei Disney+. Foto: Disney

Als Disney+ bekannt gibt, dass es eine ganze Serie rund um den nicht ganz freiwillig gewordenen Weihnachtsmann gibt, sind die Kunden außer sich. Unter der Ankündigung bei Facebook sammeln sich Tausende Kommentare. Mehr als 7.000 Nutzern schenken dem Beitrag ein Herz und über 700 von ihnen verbreiten die Meldung in ihren eigenen Kreisen.

„Ahhh! Ich flipp aus! Wie cool ist das denn?!“, freut sich eine Frau. Eine andere schreibt: „Ich liebe die Filme! Ich MUSS die Serie schauen!“ Die Geschichte des Familienvaters, der plötzlich zum Weihnachtsmann wird, prägt gleich mehrere Generationen, wie diese Zuschauerin erklärt: „Ich habe diese Filme schon als Kind geliebt, jedes Jahr zur Weihnachtszeit. Mittlerweile gucke ich sie mit meiner Tochter und sie liebt diese Filme genauso. Wir freuen uns also drauf!“

Disney+: Fan in Sorge – ist das Ende von „Santa Clause“ damit besiegelt?

Freud und Leid liegen bekanntlich nah beieinander und so befürchtet ein Fan bereits das Ende von „Santa Clause“. Wehmütig merkt er an: „Meine Freude ist da nicht so groß. Nicht weil die Serie schlecht sein könnte, da habe ich keine Angst. Sondern es ist ein Ende. Das heißt, den lieben Tim Allen als Weihnachtsmann werden wir wahrscheinlich dann nie wieder sehen. Der Schauspieler ist nicht mehr der Jüngste.“

An ein Ende ist aber zunächst einmal nicht zu denken. Für viele Kunden stellt die „Santa Clause“-Serie einen wahren Lichtblick im Programm von Disney+ dar. „Wow, endlich mal eine Serie, auf die ich mich mal wieder freue“, heißt es begeistert von einem Mann in den Kommentaren. Von kritischen Stimmen fehlt hier jede Spur.

Die „Santa Clause“-Serie startet am 16. November exklusiv bei Disney+.