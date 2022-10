Disney+: Schock bei „Rosalinde“-Dreharbeiten! Drama um Schauspieler – „Das war heftig“

Die Liebesgeschichte „Romeo und Julia“ hat mit Sicherheit jeder schon einmal gesehen – ob als klassisches Theaterstück, in Form der modernen Film-Interpretation aus 1996 mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle oder die Musical-Adaption „West Side Story“. Bei Disney+ wird das Shakespeare-Werk nun aus einer ganz anderen Sicht wiedergegeben.

In „Rosalinde“, dem neuen Film bei Disney+, erzählt Romeos Verflossene Rosalinde die Geschichte des Traumpaars – allerdings nicht, ohne sich in das Liebes-Glück der beiden einzumischen.

Dreharbeiten zu Disney+-Film wären beinahe gescheitert

Das Drama während der Dreharbeiten zu „Rosalinde“ hat sich jedoch nicht nur vor der Kamera abgespielt. Hinter den Kulissen ist es für einen der Hauptdarsteller ziemlich brenzlig geworden, wie der Cast in der Pressekonferenz zum Film verraten hat.

Schauspieler Spencer Stevenson, der in der Neuverfilmung den „Paris“ verkörpert, wäre beinahe nicht zu den Dreharbeiten erschienen. Die haben nämlich ähnlich wie Shakespeares Handlung im sonnigen Italien stattgefunden. Blöd nur, dass Spencer keinen gültigen Reisepass besessen hat und somit gar nicht hätte einreisen dürfen.

„Nach Italien zu kommen, war eine ganze Reise“, beginnt der US-Amerikaner zu erzählen. Für Spencer Stevenson ist es nicht nur sein erster Disney-Film, sondern augenscheinlich auch sein erster Ausflug ins Ausland. „Es war das erste Mal, dass ich das Land verlassen habe“, gibt der 28-Jährige zu.

„Als ich die Rolle gebucht habe, hatte ich keinen Reisepass. Und ich hatte etwa eine Woche, um dorthin zu kommen. Also habe ich meinen Pass am Donnerstag bekommen und bin am Samstag ins Flugzeug gestiegen. Das war heftig“, berichtet Spencer im Beisein seiner Kollegen.

Disney+‘ „Rosalinde“ mischt „Romeo und Julia“ auf

Zum Glück ist also nochmal alles gut gegangen und Spencer konnte mit den anderen zwei Monate in Italien verbringen. Eine Erfahrung, die der Newcomer niemals missen möchte: „Es war großartig.“

In der Liebeskomödie bei Disney+ spielt Spencer die Rolle von Julias Verehrer Graf Paris. Er gilt als gutaussehend, wohlhabend und der perfekte Ehepartner für Julia, doch die hat leider nur Augen für Romeo.

Ob es Paris und Rosalinde gelingt, das Traumpaar auseinanderzubringen, erfährst du ab dem 14. Oktober. Dann startet „Rosalinde“ bei Disney+.

