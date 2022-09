Disney+ zeigt „Hocus Pocus 2“: HIER kannst du selbst im Haus der Sanderson-Schwestern übernachten

Stolze 29 Jahre lang haben die Fans des 90er-Kultfilms „Hocus Pocus“ auf eine Fortsetzung warten müssen. Ab Freitag (30. September) wird die Geschichte der liebenswerten Hexen-Schwestern endlich bei Disney+ weitererzählt.

Zum Start von „Hocus Pocus 2“ bei Disney+ hat sich Airbnb, das US-amerikanische Online-Portal zur Buchung und Vermietung von Unterkünften, eine einmalige Gelegenheit für alle Fans der Sanderson-Schwestern einfallen lassen.

Zum Release bei Disney+: Sanderson-Schwestern laden in ihr Hexenhaus nach Salem ein

An „Hocus Pocus“ kommt man als Halloween-Liebhaber einfach nicht vorbei! Selbst 29 Jahre nach seiner Veröffentlichung gehört der Film mit Sarah Jessica Parker, Bette Midler und Kathy Najimy in den Hauptrollen für viele Fans noch zum Pflichtprogramm am 31. Oktober.

Für den zweiten Teil haben sich die Schauspielerinnen erneut in ihre Rollen als Sanderson-Schwestern begeben. Nostalgie pur! Doch wem die Fortsetzung nicht genug ist und wer noch tiefer in die magische Welt eintauchen will, der bekommt bei Airbnb nun die Chance, im Haus der Hexen zu übernachten.

Die Sanderson-Schwestern öffnen ihre Türen! Foto: Disney Enterprises

„Um unsere Wiederauferstehung zu feiern, laden wir unsere Gäste in ein Land der Verzauberung ein, mit einem Aufenthalt in einer Nachbildung unseres Cottage in Salem, wo diejenigen mit einer Vorliebe für Mystik unseren gruseligen Spuk erkunden können“, heißt es in dem Inserat, das scheinbar von den Sanderson-Schwestern selbst verfasst worden ist.

Das Angebot besteht jedoch nur für einen ausgewählten Termin: Eine Nacht am 20. Oktober. Die Hütte befindet sich in der Kleinstadt Danvers im US-Bundesstaat Massachusetts, die früher noch „East Salem“ genannt worden ist. Danvers ist vor allem für die Hexenprozesse von 1692 bekannt, bei denen mehrere Frauen zum Tode verurteilt worden sind.

Darum geht es in „Hocus Pocus“:

Der Fantasyfilm mit Sarah Jessica Parker, Bette Midler und Kathy Najimy in den Hauptrollen ist im Jahr 1993 erschienen

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die drei Hexen und Schwestern Winifred, Sarah und Mary, die im Jahr 1693 in einem Wald nahe Salem leben und später für ihre Taten verbrannt werden sollen

Durch einen Fluch, den eine Gruppe Kinder im Jahr 1993 auslöst, kehren die Sanderson-Schwestern zurück auf die Erde und müssen sich in der neuen Gegenwart zurechtfinden

Disney+ zeigt „Hocus Pocus 2“: Für 32 Euro die Nacht kannst du bei den Sanderson-Schwestern übernachten

Die Übernachtung im „Hocus Pocus“-Landhaus, das Platz für zwei Personen bietet, kostet circa 32 Euro. Mit einem Flug aus Deutschland nach Boston belaufen sich die Kosten auf mindestens 780 Euro pro Person. Doch wahren Fans könnte es das tatsächlich wert sein!

Immerhin soll es dort „viele der gruseligen, fantastischen Elemente“ aus den Filmen geben, wie Kathy Najimy im „People“-Interview verrät – wie etwa die Betten von Mary und Sarah, das alte Zauberbuch der Schwestern oder ein brodelnder Kessel. „Es wird all die besten Teile haben, von denen man hofft, dass sie da sein werden“, versichert die Schauspielerin.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diejenigen, die es tatsächlich wagen und in dem Sanderson-Haus übernachten wollen, können sich ab dem 12. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit auf der Airbnb-Website für eine Buchung bewerben.

Mehr zu Disney+:

Im Gegensatz zu Disney+ kündigt Amazon Prime gleich eine ganze Serie zu einem beliebten Kultfilm an. Die Fans sind völlig außer sich!