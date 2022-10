Disney+ zeigt „Hocus Pocus 2“ – doch SIE fehlt! Der Grund lässt Fans vor Wut ausrasten

Seit dem Wochenende sind die Ersten schon wieder im Halloween-Fieber! Grund dafür ist „Hocus Pocus 2“. Die Fortsetzung des 90er-Kultfilms ist am 30. September bei Disney+ erschienen und entführt die Fans 29 Jahre nach dem ersten Teil zurück nach Salem.

Doch ein beliebtes Gesicht aus dem Film von 1993 hat es nicht in die Fortsetzung bei Disney+ geschafft. Als die „Hocus Pocus“-Fans den Grund dafür erfahren, geraten sie völlig außer sich.

„Hocus Pocus 2“ startet bei Disney+: Fans suchen vergeblich nach „Dani Dennerson“

Im ersten „Hocus Pocus“-Film werden die Sanderson-Schwestern von drei mutigen Kindern namens Max, Allison und Dani überwältigt. Letztere ist zu diesem Zeitpunkt erst acht Jahre jung und schafft es, die kinderfressenden Hexen ins Jenseits zu schicken.

In der Fortsetzung von Disney+ erwachen Winifred, Sarah und Mary jedoch wieder zum Leben und sind erneut auf der Suche nach Kindern, deren Leben sie aussaugen wollen. Fans des Kultfilms haben also bis zur letzten Sekunde darauf gehofft, auch Max, Allison und Dani wiederzusehen. Immerhin haben sie die Hexen schon einmal besiegt.

29 Jahre nach „Hocus Pocus“ wird die Geschichte der Sanderson-Hexen weitererzählt. Foto: Disney

Von Thora Birch, die 1993 die Rolle der „Dani Dennison“ verkörpert hat, fehlt aber plötzlich jede Spur. Dabei wäre die Schauspielerin nur zu gerne ein Teil der Fortsetzung gewesen, wie sie gegenüber „Entertainment Tonight“ betont: „Ich habe an etwas anderem gearbeitet, als die Dreharbeiten liefen, sonst wäre ich auf jeden Fall mit den Mädels am Set gewesen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sie daraus machen.“

Ursprünglich sollte Thora eine größere Rolle in dem Film haben. So sollte sie als erwachsene Dani auftauchen, die einer neuen Generation von Highschool-Schülern im Kampf gegen die Sanderson-Schwestern hilft, indem sie ihnen von ihrer eigenen Begegnung mit den Hexen berichtet. Daraus ist aber leider nichts geworden, da die 40-Jährige zur selben Zeit für den Fernsehfilm „The Gabby Petito Story“ gedreht hat.

Disney+ verliert Schauspielerin an verrufene TV-Produktion – Fans zutiefst enttäuscht

Der Film, bei dem Thora Birch Regie geführt hat, handelt von der Ermordung Gabby Petitos. Die 22-Jährige ist im August 2021 von ihrem Verlobten Brian Laundrie bei einem gemeinsamen Roadtrip durch die USA ermordet worden. Der Fall hat damals große Aufmerksamkeit in den Medien und sozialen Netzwerken erregt.

Thora Birch hat 1993 die Rolle der kleinen Dani verkörpert. Foto: IMAGO / Everett Collection, IMAGO / Picturelux, IMAGO / Cinema Publishers Collection

Die Verfilmung des Falles hingegen ist auf reichlich Kritik gestoßen. Dass Thora Birch wegen der berüchtigten TV-Produktion nicht beim „Hocus Pocus“-Revival teilgenommen hat, nehmen ihr die Fans ziemlich übel, wie zahlreiche Tweets zeigen:

„Das war also der Film, den sie gedreht hat?! Nachdem die Familie darum gebeten hatte, diesen Film nicht zu drehen?! Thora Birch, ihre Geschichte ist nicht zur Unterhaltung geeignet und du hättest wirklich lieber ‚Hocus Pocus 2‘ machen sollen als diesen Film… das ist das erste Mal, dass ich von ihr enttäuscht bin.“

„Warum zum Teufel ist Thora Birch nicht in ‚Hocus Pocus 2‘ zu sehen? Sie hätten ihr zumindest einen Cameo-Auftritt geben können.“

„Sie haben einen ‚Hocus Pocus 2‘ gemacht und Thora Birch nicht besetzt? THORA BIRCH? Nichts gegen die Filmemacher, aber so ein Terminkonflikt ist die Mühe wert.“

„Wenn sie einen ‚Hocus Pocus 3‘ machen, müssen sie Thora Birchs Zeitplan berücksichtigen, denn sie wurde schmerzlich vermisst!“

„Wenn es einen dritten Teil gibt und Thora Birch nicht dabei ist, werde ich wütend.“

„Das Einzige, das ‚Hocus Pocus 2‘ besser gemacht hätte, wäre ein Cameo-Auftritt von Thora Birch gewesen.“

Auch wenn es nicht der gesamte Cast in die Fortsetzung geschafft hat, dürfen sich die Zuschauer dennoch über die Originalbesetzung von Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy in ihren Rollen als „Sanderson-Schwestern“ sowie Doug Jones als „Billy Butcherson“ freuen.

