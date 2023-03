Disney+: Wann erscheint „Grey’s Anatomy“ Staffel 19 in Deutschland?

Sie ist die beliebteste Serie der deutschen Kunden bei Disney+ und hält sich seit zahlreichen Wochen wacker auf Platz 1 der Serien-Charts: Von „Grey’s Anatomy“ können die Zuschauer einfach nicht genug bekommen. Zum Glück gibt es schon ganze 19 Staffeln voller Drama, Herzschmerz und Lacher.

Auf Staffel 19, die Anfang 2023 in den USA für Furore sorgt, müssen deutsche Fans jedoch noch warten. Beim Streamingdienst Disney+ gibt es bisher (Stand: 27. Februar 2023) „nur“ 18 Staffeln. Wann dürfen sich die Kunden des Streamingdienstes also über die neuen Folgen freuen? Wir haben nachgefragt.

Abo bei Disney+ ist für „Grey’s Anatomy“-Fans ein Muss

Mit „Grey’s Anatomy“ ist mittlerweile eine ganze Generation aufgewachsen. Die erste Staffel ist im März 2005 erschienen, in Deutschland ist die Ausstrahlung ein Jahr später gestartet – damals allerdings nicht bei Disney+, sondern noch über ProSieben. Seit der 17. Staffel erscheinen die Folgen zuerst beim Streaminganbieter, bevor sie kurz darauf auch noch im Programm des Privatsenders anlaufen.

Disney+ ist zudem der einzige Streamingdienst, bei dem alle „Grey’s Anatomy“-Staffeln automatisch im Abo enthalten sind. Bei Amazon Prime Video beispielsweise hat man nur durch zusätzliche Gebühren Zugriff auf die Folgen und bei ProSiebens eigener Streamingplattform Joyn gibt es lediglich die vier aktuellsten Episoden zu sehen.

Disney+ schweigt – warum ein Start im März dennoch realistisch ist

Doch wann startet Staffel 19 endlich bei Disney+? In Deutschland warten die Fans sehnsüchtig darauf, zu erfahren, wie es im „Grey Sloan Memorial Hospital“ weitergeht. Immerhin ist bereits durchgesickert, dass die Hauptfigur Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo) in einer der neuen Folgen aussteigt. Merediths letzte Episode bedeutet das Ende einer Ära.

Auf Nachfrage dieser Redaktion hat Disney+ leider noch keine genauen Informationen zum kommenden Staffelstart preisgeben können. Es wäre jedoch durchaus möglich, dass es schon im März 2023 so weit ist. Immerhin ist Staffel 18 genau ein Jahr zuvor im März 2022 gestartet. Außerdem wird die letzte Folge der 19. Staffel in den USA am 9. März 2023 ausgestrahlt, dann dürfte ein Release hierzulande nicht mehr lange auf sich warten lassen.