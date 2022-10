Disney+: Droht jetzt die nächste Preiserhöhung? DIESE Aussage ist eindeutig

Disney+ gehört neben Amazon Prime und Netflix zu den beliebtesten Streamingdiensten. Doch nicht nur programmtechnisch hebt sich Disney+ von seiner Konkurrenz ab. Auch in Sachen Kosten kann sich die Plattform durchaus sehen lassen.

Für 8,99 Euro im Monat kann man bei Disney+ alle Filme und Serien streamen. Doch nach der Preiserhöhung in den USA, müssen auch deutsche Nutzer um eine weitere Preiserhöhung bangen.

„Disney“-Vorstand mit deutlicher Ansage

Disnerys CEO Bob Chapek hat, was die Kosten angeht, eine ganz bestimmte Meinung. Er sagt: „Ich finde, wir sind im Verhältnis zu dem Wert, den wir bieten, viel zu günstig“. Könnte das etwa eine Preiserhöhung andeuten? In den USA wurde bereits preislich etwas draufgeschlagen. Und trotzdem sei der aktuelle Abo-Preis, laut Chapek, noch weit unter dem Wettbewerb.

Das ist Disney+:

Disney+ ist der Streamingdienst der Walt Disney Company

Die Plattform ist seit dem 12. November 2019 online

Aktuell zählt der Anbieter 221 Millionen Abonnenten – und liegt vor Netflix und Amazon Prime damit auf Platz 1 der weltweit größten Streaming-Anbieter (Stand August 2022)

Die Kosten für ein Abo liegen bei 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,90 Euro pro Jahr

Droht bald eine Preiserhöhung? (Archivfoto) Foto: IMAGO / NurPhoto

Disney+ baut Programm weiter aus

Trotz möglicher Preissteigerung tut der Streamingdienst einiges dafür, die Kunden zu binden und ihnen möglichst viel anbieten zu können. So übernimmt die Plattform beispielsweise den Katalog von 20th Century Fox in das Programm. Und auch an lokalen Sport-Live-Übertragungen möchte man sich die Rechte sichern. So können die indischen Nutzer beispielsweise die Cricket-Meisterschaft in Indien streamen.

Mehr News zu Disney+:

Disney+ krempelt MCU um: DAS gab’s noch nie! „Endlich“

„Tatort“-Fans werden sich wundern: ARD-Star ergattert Rolle in neuem Disney-Film

Disney+ zeigt „Hocus Pocus 2“ – doch SIE fehlt! Der Grund lässt Fans vor Wut ausrasten

Die Fans laufen nach Dragon Ball-Ankündigung Sturm. Doch dann kommt alles anders. Was war geschehen?