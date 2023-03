Disney+ holt Oscar-Film ins Programm – doch die Sache hat einen Haken

Wer sich auf die Oscar-Verleihung 2023 einstimmen möchte, ist derzeit auf der Suche nach allen nominierten Filmen, um sie noch vor dem 12. März zu sehen. Gar nicht so einfach, denn einige Streifen laufen bis dato nur im Kino oder erscheinen hierzulande sogar erst nach der Preisverleihung in Los Angeles. Mit viel Glück erwischt man den ein oder anderen Film bei Streamingdiensten wie Netflix, Disney+ und Co.

Ein Film, der schon jetzt in aller Munde ist, ist „The Banshees of Inisherin“. Bisher hat man die Tragikomödie nur im Kino sehen können, doch nun kündigt Disney+ an, als einziger Streaminganbieter den Streifen in sein Programm aufzunehmen. Die Sache hat jedoch einen Haken.

Disney+ zeigt preisverdächtigen Oscar-Film „The Banshees of Inisherin“

Der Film von Martin McDonagh hat stolze neun Nominierungen für die Oscars 2023 erhalten – darunter in den Kategorien „Bester Film“, „Bester Hauptdarsteller“, „Bestes Originaldrehbuch“ und „Beste Filmmusik“. McDonagh ist bereits für seine Filme „Brügge sehen … und sterben?“ sowie „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ nominiert gewesen. Einen eigenen Goldjungen hat er jedoch noch nie in der Hand halten dürfen.

Mit der historischen Tragikomödie „The Banshees of Inisherin“ scheinen die Chancen nun aber besonders gut zu stehen. Der Film handelt von dem abrupten Ende einer lebenslangen Freundschaft zwischen zwei irischen Männern (gespielt von Colin Farrell und Brendan Gleeson). Seit dem 5. Januar gibt es den Streifen in deutschen Kinos zu sehen – und schon bald auch bei Disney+.

„The Banshees of Inisherin“ erscheint erst nach den Oscars bei Disney+

Wie der Streamingdienst Anfang März angekündigt hat, wird „The Banshees of Inisherin“ ab dem 15. März bei Disney+ zu sehen sein. Gerade Filmfans dürften sich über dieses Angebot freuen. Für viele von ihnen gehört es zur jährlichen Tradition, alle Filme, die für einen Oscar nominiert sind, noch vor der Preisverleihung zu sehen – doch das wird ihnen bei „The Banshees of Inisherin“ nicht gelingen.

Die Verleihung der Goldjungen findet bereits in der Nacht vom 12. März auf den 13. März statt, erst zwei Tage danach erscheint der preisverdächtige Streifen dann bei Disney+. Sollte „The Banshees of Inisherin“ bei der Preisverleihung abräumen, dürfte der Streamingdienst dennoch einen wahren Kundenansturm erleben.