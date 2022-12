Disney+ unterläuft fataler Fehler: DAS hätte (noch) niemand sehen dürfen

Wer dieses Mal besonders schnell bei Disney+ unterwegs gewesen ist, dürfte sich mächtig ärgern. Der Streamingdienst hat die Folgen einer beliebten Serie veröffentlicht, durch die die Fans der Produktion fies gespoilert worden sind.

Nachdem sich erste Kunden bei Disney+ beschwert haben, reagiert der Anbieter sofort und löscht die Episoden komplett von der Plattform. Du willst wissen, welchen Inhalt die Zuschauer noch gar nicht hätten sehen dürfen? Wir klären dich auf.

Marvel-Fans aufgepasst! Disney+ hat euch einen Spoiler untergejubelt

Es handelt sich um die Zukunft des Marvel-Universums. Die Fan-Gemeinde der Superhelden gilt als besonders passioniert und aufmerksam. Dass Disney+ ausgerechnet bei ihnen ein böser Fehler unterläuft, bleibt natürlich nicht unbemerkt. Zwei Tage vor der Veröffentlichung des „Guardians of the Galaxy Holiday Specials“ veröffentlicht Disney+ einen Spoiler, der einigen Fans den Spaß am MCU verdirbt.

In der Serie „Marvel Studios: Legends“ widmet sich jede Folge einem bestimmten Thema oder einer Figur und stellt dazu Ausschnitte bisheriger Filme zusammen, um die Charakterentwicklungen der Helden und Schurken zu beleuchten. In den neuen „Legends“-Folgen werden Drax und Mantis, die Hauptfiguren des Weihnachtsspecials, genauer unter die Lupe genommen.

Im „Guardians of the Galaxy Holiday Special“ bekommen Mantis (l.) und Drax (r.) besonders viel Sendezeit. Foto: Disney+/Marvel

Leider enthalten die letzten Momente der „Mantis“-Episode eine gelöschte Szene aus „Guardians of the Galaxy Vol. 2“. Darin wird offenbart, dass Mantis die heimliche Schwester von Peter Quill ist. Wer eins und eins zusammenrechnet, hat sich also bereits denken können, dass Mantis eine wichtige Rolle im „Holiday Special“ darstellt.

In der Szene unterhält sich Mantis mit Drax, der ihr deutlich macht: „Er sollte wissen, dass du seine Schwester bist.“ Die Superheldin möchte es jedoch vermeiden, Peter mitzuteilen, dass der Bösewicht Ego ihr gemeinsamer Vater ist. „Unsere einzige Verbindung ist die Quelle seiner größten Schande“, erklärt sie.

Disney+ löscht Folgen nach nur 15 Stunden aus Programm

Weniger als einen Tag nach ihrer Premiere auf Disney+ sind die Mantis- und Drax-Episoden der „Marvel Studios: Legends“-Serie vom Anbieter entfernt worden. Wie „The Direct“ berichtet, sollen die Folgen lediglich für 15 Stunden abrufbar gewesen sein, bevor sich die Fans über den möglichen Spoiler beschwert haben. „Sie hätten das nicht in ‚Legends‘ spoilern sollen. Sie hätten auf das ‚Holiday Special‘ warten sollen“, schreibt beispielsweise einer von ihnen bei Twitter.

Weitere News:

Da der Dialog es nie in den zweiten „Guardians of the Galaxy“-Film geschafft hat, ist die Beziehung zwischen Star-Lord und Mantis nie offiziell anerkannt worden. Die Enthüllung, dass die beiden wirklich Halbgeschwister sind, sollte daher eigentlich eine Überraschung für die Zuschauer des Weihnachtsspecials sein.