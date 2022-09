Disney+: Entdeckt? Dieser „Harry Potter“-Star mischt jetzt bei „Andor“ mit

Es ist der neue Serien-Hit auf Disney+! „Andor“ ist gerade mal drei Folgen alt und sorgt schon für Begeisterung bei den „Star Wars“-Fans. Im Mittelpunkt des Spin-Offs: Rebellen-Spion Cassian Andor.

Nachdem Schauspieler Diego Luna bereits in „Rogue One“ in seiner Rolle glänzen konnte, erfahren die Zuschauer jetzt mehr über das Leben des Rebellen und wie er zu dem wurde, der er später ist. Ein wichtiger Faktor ist dabei seine Ziehmutter Maarva Andor. Was einige Disney+-Fans vielleicht nicht wussten, die rüstige Dame war vor ein paar Jahren noch als Schreckgespenst von „Harry Potter“ bekannt.

Disney+ bringt „Harry Potter“-Star ins „Star Wars“-Universum

Filmfans dürfte aufgefallen sein, dass Maarva Andor keine Unbekannte ist. Zumindest, wer die „Harry Potter“-Filme schon einmal gesehen hat, wird merken: Maarva Andor und Petunia Dursley werden von der gleichen Schauspielerin gespielt.

Die chronologische Reihenfolge der „Star Wars“-Filme:

„Star Wars Episode I: Die dunkle Bedrohung“ (1999)

„Star Wars Episode II: Angriff der Klonkrieger“ (2002)

„Star Wars Episode III: Die Rache der Sith“ (2005)

„Solo: A Star Wars Story“ (2018)

„Rogue One: A Star Wars Story“ (2016)

„Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung“ (1977)

„Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück“ (1980)

„Star Wars Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983)

„Star Wars Episode VII: Das Erwachen der Macht“ (2015)

„Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi“ (2017)

„Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers“ (2019)

Fiona Shaw heißt die irische Darstellerin, die viele Jahre als biestige Ziehmutter von „Harry Potter“ vor der Kamera stand.

Disney+: Fiona Shaw zeigt sich in „Andor“ von ganz neuer Seite

Anders als in „Harry Potter“ hat sie in „Andor“ allerdings nicht die Absicht, ihren Sohn in eine kleine Kammer unter der Treppe zu sperren. Ganz im Gegenteil. Die Zuschauer sehen, wie Maarva Andor den jungen Cassian von seinem Heimatplaneten mitnimmt, um ihn so vor einem drohenden Gemetzel zu bewahren.

Fiona Shaw spielt in der Disney+-Serie „Andor“ die Rolle der Maarva. Foto: Disney+

Ein Akt der Zuneigung, der Petunia Dursley höchstens bei ihrem Sohn Dudley Dursley eingefallen wäre.

Viel mehr ist über Maarva Andor allerdings auch noch nicht klar. Bleibt abzuwarten, wie sich die Rolle entwickelt und wie sie ihren Ziehsohn im Laufe der Jahre beeinflusst hat. Insgesamt zwölf Folgen soll die erste Staffel haben. Also genug Zeit, um sie besser kennenzulernen.

