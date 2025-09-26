Preis-Hammer bei Disney+: Kunden werden zur Kasse gebeten

Das Unternehmen Disney hat die Preise für den Streamingdienst Disney+ und Hulu in den USA deutlich erhöht. Die Entscheidung kommt zu einem unglücklichen Zeitpunkt, da parallel zur Preiserhöhung Kritik an der Suspendierung von Jimmy Kimmel laut wurde.

Viele fordern nun Boykotte gegen die Disney-Streamingdienste. Doch nicht nur Kunden in den USA werden nun zur Kasse gebeten – auch in Deutschland werden die Preise erhöht.

Preissteigerungen in den USA bei Disney+

Die neuen Preise fallen drastisch aus. Das Premium-Abo ohne Werbung kostet künftig 18,99 Dollar monatlich – ein Plus von fast 19 Prozent. Der Tarif mit Werbung steigt um 20 Prozent auf 11,99 Dollar. Diese Ankündigungen sorgen für Aufsehen unter den US-Nutzerinnen und -Nutzern.

+++ auch interessant: Beste Serien bei Disney Plus: Bei diesen Highlights solltest du unbedingt reinschauen! +++

In Deutschland wird Disney+ ebenfalls teurer. Hier steigen die Preise jedoch moderater. Das Basisangebot mit Werbung kostet bald 6,99 Euro im Monat, ein Euro mehr als zuvor. Der Standard-Tarif erhöht sich von 9,99 auf 10,99 Euro. Am stärksten verteuert sich der Premium-Tarif, der künftig 15,99 Euro kostet.

+++ Beste Filme bei Disney Plus: Das sind die krassesten Highlights des Streamingdienstes +++

Aktuell läuft in Deutschland eine Sonderaktion, bei der Neukunden die ersten drei Monate vergünstigt abonnieren können. Das könnte Nutzerinnen und Nutzer trotz der Preiserhöhungen für Disney+ begeistern.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Dennoch fragt sich, wie die kontinuierlichen Kostensteigerungen langfristig aufgenommen werden. Spannend bleibt, ob Disney mit dieser Strategie Erfolg hat oder die Nutzer sich dazu entscheiden zu kündigen.