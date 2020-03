Dirk Steffens: Krasser Vergleich – „Beatrix von Storch ähnelt...“

Er ist der führende Natur-Journalist in Deutschland. Dirk Steffens. Seit vielen Jahrzehnten beschäftigt sich der 52-Jährige mit unserer Erde und den Menschen und Tieren, die auf ihr leben.

Ab Mai geht Dirk Steffens mit der Show „Sieben Kontinente – ein Planet“ auf Tour. Im Interview verrät Dirk Steffens, was der Zuschauer erwarten darf, was er von der Jugendbewegung „Fridays for Future“ hält, und mit wem er AfD-Politikerin Beatrix von Storch vergleicht.

Du bist der Gastgeber von „Sieben Kontinente – ein Planet - Live in Concert“ – was dürfen die Zuschauer erwarten?

Es wird eine sehr coole Mischung aus Kino, Großevent und Konzert. Das ist gerade das, was es ausmacht. Rudelgucken für Naturfreunde.

Warum sollte ich mir Naturfilme in einer großen Konzerthalle ansehen und nicht vorm heimischen TV?

Du kannst da etwas sehen, was du Zuhause nicht kannst. Zum einen können wir mit unserer fast sportplatzgroßen Ultra-HD-Wand eine bildliche und technische Wucht entfesseln, die jeden Bildschirm zu Hause ganz, ganz blass aussehen lässt. Zum anderen siehst du die Bilder, ohne dass jemand quatscht. Dafür spielt aber ein fast hundertköpfiges Symphonieorchester. Das macht es ganz intensiv. Das ist wirklich ein cooler Scheiß.

-----------------

„Sieben Kontinente – ein Planet“: Die Termine

5. Mai 2020 – Hamburg

6. Mai 2020 – Hannover

7. Mai 2020 – Berlin

9. Mai 2020 – Oberhausen

10. Mai 2020 – Stuttgart

11. Mai 2020 – Frankfurt

13. Mai 2020 – Mannheim

26. Mai 2020 – München

---------------------

Du hast durch deinen Job als Naturfilmer schon die ganze Welt gesehen. Welche Momente gehen dir nicht mehr aus dem Kopf?

Es ist gar nicht lang her, da war ich in der Zentralafrikanischen Republik und habe nach zwölf Jahren ein Gorilla-Männchen wiedergetroffen. Nach zwölf Jahren begegnen wir uns tatsächlich nochmal im Dschungel. Das war ein Wiedersehen, das hat mich tatsächlich zu Tränen gerührt.

Dirk Steffens. Foto: imago images

Wenn du einem potenziell gefährlichen Tier wie einem Gorilla, oder auch einem Hai so nahekommst, was geht dir in dem Moment durch den Kopf?

Keine Angst, viel Respekt, noch mehr Freude. Natürlich weiß ich, dass ein auf mich zustürmender Elefant eine potenziell tödliche Gefahr ist. Aber ich weiß eben auch: Wenn ich mich nicht blöd verhalte, wird mich der Elefant auch nicht angreifen. Das Allerschönste an solchen Begegnungen: Sie sind intensiv, und das nutzt sich nicht ab. Ich stand ja schon vor 25 Jahren wilden Elefanten gegenüber. Seither schon viele Male. Aber das Gefühl ist noch genauso intensiv wie beim ersten Mal.

Wie würdest du das Gefühl beschreiben?

Glück. Das ist einfach pures Glück. Ich bin eins mit der Welt.

Umweltschutz ist derzeit mehr im Fokus denn je. Was denkst du über Greta Thunberg oder insgesamt Fridays for Future?

Fridays for Future fordert Sachen, die wir vor zwanzig Jahren schon gefordert haben. Nur machen sie es lauter. Deshalb bewirken sie mehr. Und das ist wunderbar! Für mich auch irgendwie befriedigend, denn die FFFler helfen dabei, nach all der Zeit endlich Reformen herbeizuführen. Andererseits finde ich es ein bisschen bizarr, das Ganze als Generationenkonflikt zu sehen: Schließlich kommen ja ALLE Erkenntnisse und Forderungen, um die es dabei geht, von genau der Generation, der FFF nun vorwirft, es verbockt zu haben. Es gibt ja keine 16-jährigen Klimaforschenden. Also ist das mit dem Generationenkonflikt Quatsch. Greta habe ich übrigens auch schon selbst getroffen. Sie hat viel bewirkt. Wir bräuchten noch viel mehr Schülerinnen und Schüler auf der Straße.

Sieben Kontinente – ein Planet. Foto: BBC

Es gibt trotzdem Kritik an der Bewegung. Auch von wissenschaftlicher Seite.

Ich habe als Wissenschaftsjournalist auch zu vielen Dingen, die von Fridays for Future kommen, ein ambivalentes Verhältnis. Da ist einiges ziemlich unausgegoren. Aber die Protestbewegung an sich, ist überfällig. Wir brauchen sie.

Wo verortest du deine Kritik?

Verzicht zu fordern, und zu glauben, das wäre die Lösung aller Probleme, ist völlig falsch. Zum einen reagieren viele Leute auf Vorwürfe und Verzichtsforderungen ziemlich allergisch. Wir müssen aber möglichst viele Leute für den Umweltschutz gewinnen, wir dürfen niemanden abschrecken. Verzichten kann außerdem nur jemand, der mehr hat, als er braucht. Nur reiche Menschen können überhaupt verzichten. Jedoch sind die meisten auf der Welt nicht reich. Im Gegenteil. Sie versuchen gerade erst, auf ein Niveau von Ernährung und medizinischer Versorgung zu kommen, das für uns selbstverständlich ist. Wenn aber alle Menschen nur auf ein halbwegs anständiges Lebensniveau kommen, dann ist der Mehrverbrauch, der dadurch entsteht, viel größer als alles, was wir Reichen durch Verzicht auf ein paar Flüge und SUVs wieder einsparen können. Verzicht löst also schon rein mathematisch unsere Probleme nicht. Er kann höchstens unsere Galgenfrist verlängern. Was wir wirklich brauchen, sind neue Formen der Wirtschaft, der Produktion, der Landwirtschaft. Neue, bessere Technologien. Mit Verzicht können wir die Welt nicht retten.

Das neue Klimapaket ist verabschiedet. Tropfen auf den heißen Stein oder Schritt in die richtige Richtung?

Beides. Natürlich ist das im globalen Maßstab nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist erfreulich, dass etwas passiert. Wir machen es uns zu gemütlich, wenn wir so tun, als könne die Politik allein dieses Problem lösen. Die Wahrheit ist: Was eine deutsche Regierung beschließt, ist im globalen Kontext nicht besonders wichtig.

Wenn aber ein riesiges Finanzunternehmen wie BlackRock sagt, dass es in Zukunft nicht mehr in Unternehmen investieren will, die mit Kohle, Öl oder Gas handeln, dann verändert das schlagartig sehr viel. Wir überschätzen regelmäßig die Möglichkeiten der Politik, was auch daran liegt, dass die Politiker sich selbst überschätzen. Und wir unterschätzen gleichzeitig die Möglichkeiten, die sich durch Wirtschaft oder individuelle Verhaltensänderungen bieten.

Inwiefern?

Stellen wir uns vor, dass sieben Milliarden Menschen bestimmte Produkte nicht mehr kaufen. Dann sind diese Produkte aber auch ganz schnell vom Markt verschwunden. Bis die Politik ein Verbot, beispielsweise von Plastiktüten, durchsetzt, dauert das Jahre.

Hat das vielleicht auch etwas mit Unwissenheit zu tun? Wenn zum Beispiel eine Beatrix von Storch sagt, dass die Erderwärmung daherkomme, dass die Sonne gerade etwas heißer ist…

Ich weiß auch nicht, von welchem Planeten Beatrix von Storch kommt. Die Erde kann es nicht sein. Aber es ist eigentlich auch egal, was sie erzählt. Es gibt einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die Vernunftargumenten nicht zugänglich sind, die alles nur durch ihre ideologische Brille sehen. Das können wir offenbar nicht ändern. Jeder der heute noch die menschengemachte Klimakrise verleugnet, disqualifiziert sich für eine ernsthafte Diskussion. Ich verweise dann gerne auf die Flat-Earth-Conference. Da kommen Menschen hin, die der Überzeugung sind, die Erde sei eine Scheibe. Die glauben das wirklich. Beatrix von Storch ähnelt diesen Flach-Erdlern. Unbelehrbar. Und wir sollten unsere Zeit nicht damit verschwenden, auf jeden Unsinn einzugehen. Wir haben Wichtigeres zu tun.

Aber viele Wähler scheinen ihr Glauben zu schenken.

Wir machen einen Fehler. Wir verkaufen Umweltschutz immer als ein großes Opfer. Als würde das viel Geld kosten und jeden Lebensspaß killen. Als würde das immer mit Verzicht einhergehen. Als wäre das eine ganz schlimme Bürde. Das ist unser kommunikativer Fehler, das treibt Wähler und Wählerinnen zu den Populisten. Wir müssen aufhören, über Weltuntergangsszenarien zu reden, und sagen: Wisst ihr was, wenn wir jetzt umweltfreundliche Autos entwickeln, dann sind wir in zehn Jahren damit Weltmarktführer und noch wohlhabender als jemals zuvor. Das wäre die richtige Antwort. Wir wollen die Welt nicht trauriger machen, sondern besser und schöner.