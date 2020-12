Jedes Jahr freuen sich Millionen Zuschauer auf „Dinner for One“ - doch in Schweden konnte man lange Zeit so gar nicht über den Kurzfilm lachen.

„Dinner for One“: DARUM war der Silvester-Klassiker in Schweden jahrelang streng verboten!

Ein Silvester ohne „Dinner for One“ fühlt sich für viele Menschen wie ein Weihnachten ohne Geschenke an. Das ganze Jahr über freuen sich die Fans der Komödie auf den 18-minütigen Sketch.

Kaum vorzustellen, dass „Dinner for One“ mal verboten werden könnte. Doch in Schweden war genau das jahrelang der Fall.

„Dinner for One“: Schweden mussten sechs Jahre auf Sketch warten

Die Skandinavier strahlten „Dinner for One“ erst im Jahr 1969 aus. Zu diesem Zeitpunkt war Hauptdarsteller Freddie Frinton bereits verstorben. Der Schauspieler, der maßgeblich für die Inszenierung des Kurzfilms verantwortlich war, erlag im Alter von 59 Jahren einem Herzinfarkt.

Freddie Frinton (†59) spielte die Rolle des betrunkenen Butlers. Foto: imago images

Sechs Jahre lang mussten die Schweden auf den Silvester-Klassiker warten. Aber warum?

Das ist „Dinner for One“:

„Dinner for One“ ist eine Fernsehproduktion des NDRs aus dem Jahr 1961

Der Sketch ist 18 Minuten lang und wird jährlich zu Silvester im Fernsehen ausgestrahlt

Die Hauptdarsteller sind Freddie Frinton als Butler James und May Warden in der Rolle der Miss Sophie

Die Komödie ist vor allem für ihre Running Gags bekannt: So stolpert Butler James elfmal über den Kopf eines ausgelegten Tigerfells, schlägt jedes Mal vor dem Trinkspruch „Skål!“ die Hacken zusammen und fragt fünfmal: „The same procedure as last year, Miss Sophie?”

„Dinner for One“ war wegen zu viel Alkohol verboten

Es ist wohl kein Geheimnis, dass Butler James in den besagten 18 Minuten ziemlich gut bechert. Dieser übermäßige Alkoholkonsum war den Schweden offenbar zu krass – deshalb entschied man sich zunächst gegen die öffentliche Ausstrahlung des Sketches.

Der exzessive Alkoholkonsum kam in Schweden gar nicht gut an. Foto: imago images

Zugegeben, beim „Dinner for One“-Menü kann dem einen oder anderen auch schon beim Zusehen schwindlig werden. Butler James schenkte am selben Abend gleich zwei verschiedene Arten von Weißwein, Champagner und Portwein aus.

Bei den Dreharbeiten habe man aber natürlich darauf geachtet, dass die Schauspieler ausschließlich Saft in ihren Gläsern zu trinken bekommen, wie „TV Movie“ berichtet.

In Schwedens Nachbarland Norwegen scheint man übrigens deutlich mehr Spaß an „Dinner for One“ zu haben. Dort wird der Sketch nicht an Silvester, sondern jährlich schon am 23. Dezember im Fernsehen gezeigt.

