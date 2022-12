„Dinner for One“: Lebensgefährlich! So viel Promille hat Butler James nach 18 Minuten intus

Der Kurzfilm „Dinner for One“ ist ein absolutes Kulturgut. Seit dem Jahr 1963 zeigt die ARD den Sketch jedes Jahr zu Silvester. Doch selbst wenn man den Film schon 30 Mal gesehen hat: Eine Frage bleibt immer offen.

Wie viel Promille hat der Butler James am Ende von „Dinner for One“ wohl intus? Dieser Frage haben sich nun Mediziner gewidmet. Die Antwort ist erschreckend.

Diese Getränke trinkt James in „Dinner for One“

Während des 18 Minuten langen Films konsumiert James (gespielt von Freddie Frinton) eine beachtliche Ration Alkohol. Da er für die bereits verstorbenen Gäste der Hausdame Miss Sophie einspringen muss, trinkt der Butler eine mehr als überdurchschnittliche Menge feinster Tropfen.

Wer seinen Silvester-Gästen den Alkohol aus „Dinner for One“ in echt ausschenken will, sollte Sherry (spanischer Weißwein), Weißwein, Champagner sowie Portwein auftischen. Bei der Anzahl an Gläsern pro Kopf sollte man sich jedoch nicht vom ARD-Klassiker inspirieren lassen, wie Mediziner betonen.

„Dinner for One“: James wäre laut Experte beinah an Alkoholkonsum gestorben

Der Butler James kippt sich satte 16 Gläser der alkoholischen Getränke hinter die Binde. Dies entspricht laut der Untersuchung des Leberspezialisten Prof. Dr. Ansgar W. Lohse und Journalisten Ulf C. Goettges 192 Gramm reinen Alkohol. Umgerechnet hat James also am Ende des Films unglaubliche 3,92 Promille intus. Ein solch hoher Alkoholgehalt im Blut ist absolut lebensgefährlich.

Ab 3 Promille beginnt der Körper abzukühlen und die Atmung wird immer schwächer. Es kann sogar dazu kommen, dass die Person bewusstlos wird. Die Reflexe setzen aus und auch vor Gedächtnisverlust wird gewarnt. Ab 4 Promille besteht akute Lebensgefahr. Es kann zu einem Atemstillstand kommen, der schließlich sogar zum Tod führt. Dass James es am Ende des Films noch die Treppe hoch schafft, ist laut Klinikdirektor Lohse „nur der dichterischen Freiheit geschuldet“.

Weitere News:

Für all die Feierwütigen an Silvester gilt also: Obacht und bitte nicht nachmachen!

Die ARD zeigt „Dinner for One“ am 31. Dezember um 18.40 Uhr im Programm.