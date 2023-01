Dieter Nuhr: Traurige Nachricht – DAS gab’s in drei Jahrzehnten noch nie

Schlechte Nachrichten von Dieter Nuhr. Seine Fans müssen jetzt ganz stark sein. Vor allem diejenigen, die an diesem Wochenende hofften, den Komiker live auf Tour sehen zu können. Von wegen!

Dieter Nuhr musste seine Auftritte kurzerhand absagen.

Dieter Nuhr sagt plötzlich Auftritte ab

Der 62-Jährige nutzt die Twitter-Plattform, um über den Ernst der Lage seinerseits zu berichten. Dort schreibt er:

„Nach über 30 Jahren Solotour muss ich zum ersten Mal wegen Krankheit absagen. Kriege nichts raus. Und bin leider nur ein sehr schlechter Pantomime…“ Dieter Nuhr fällt also krankheitsbedingt aus.

Einen Plan B gibt es für seine Fans, die bereits für dieses Wochenende Tickets für seine Tour „Kein Scherz“ gekauft haben, auch schon. Denn weiter schreibt er: „Heute Hannover (auf 2.4.) und morgen Leipzig (auf 8.3.) müssen verschoben werden. SORRY!!!!!“ Die Ersatztermine für Hannover und Leipzig stehen damit also auch schon fest.

Was genau dem Komiker fehlt, thematisiert er in seiner Twitter-Nachricht nicht. Das Foto, das er dazufügt, sagt aber mehr als tausend Worte. Auf dem Bild zeigt sich der Comedy-Star sichtlich mitgenommen und mit Decke umschlungen seinen Fans. Der Gesichtsausdruck gibt zu verstehen: Es tut ihm leid.

Aber ganz so lange dauert es ja nicht mehr, bis Dieter Nuhr die Auftritte nachholt, dann hoffentlich wieder vollends gesund.

Neben Hannover und Leipzig stehen in nächster Zeit übrigens noch weitere Termine auf seinem Tourplan, der noch bis Juni 2023 besteht. So sind im Januar noch Auftritte in Düsseldorf am 27.01. und Bremen am 29.01. angedacht.