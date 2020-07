Dieter Nuhr stichelt gegen Touristen: „Wenn ich eins nicht verstehe, dann...“

Dieter Nuhr ist nicht auf den Mund gefallen. Der Kabarettist ist wortgewandt und meinungsstark. Dass seine Meinung nicht immer allen gefällt, ist ihm dabei anscheinend recht wurscht, wie man im Ruhrgebiet so schön sagt.

Diesmal im Visier von Dieter Nuhr: Touristen. Die bekamen in der NDR-Talkshow „3 nach 9“ ordentlich ihr Fett weg, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet. Dabei ärgerte sich Dieter Nuhr unter anderem über das Verhalten einiger Urlauber im Ausland.

Dieter Nuhr ärgert sich über Touristen, weil...

Mit den Moderatoren Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo sprach Nuhr über die Einschränkungen während der Corona-Pandemie. Besonders die begrenzten Reisemöglichkeiten machen dem Kabarettisten zu schaffen. Bei der Frage, ob Nuhr beim Reisen versuche, sich an die lokalen Gepflogenheiten anzupassen, findet er deutliche Worte.

Das ist Dieter Nuhr:

Dieter Herbert Nuhr wurde am 29. Oktober 1960 in Wesel (NRW) geboren.

Von 1981 bis 1988 studierte er bildende Kunst und Geschichte auf Lehramt an der Universtäts-Gesamtschule in Essen

Von 1994 bis 2017 verfasste und spielte Nuhr insgesamt zwölf Kabarett-Soloprogramme

Mit seinem neuesten Programm „Kein Scherz!“ will er ab Mitte August im deutschsprachigen Raum auftreten

Seit Januar 2011 moderiert Dieter Nuhr die ARD-Kabarettsendung „nuhr im Ersten“ (bis Oktober 2014: „Satire Gipfel“)

Nuhr ist auch als Autor (13 Bücher) und Fotograf (aktuelle Ausstellung in Oberhausen) tätig

Dieter Nuhr. Foto: imago images

„Wenn ich eins nicht verstehe, dann sind das Touristen, die versuchen, so zu werden, wie die einheimische Bevölkerung“, so Nuhr. Gerade die Faszination am Fremdsein mache für ihn das Reisen aus. Welche Beispiele er hierfür nennt und in welchen Ländern er sich besonders fremd fühlt, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen.

