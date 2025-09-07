Didi Hallervorden lässt sein Leben Revue passieren – „Hatte Suizidpläne“

Er ist einer der größten deutschen Komiker, doch privat kennt auch Dieter Hallervorden dunkle Stunden. Am Freitag (5. September) feierte der „Didi“-Star seinen 90. Geburtstag – und spricht im „Bild“-Interview so offen wie selten zuvor über Liebe, Krisen und Lebenslust. Dabei erzählt er auch von Suizidgedanken, die er nur dank seiner Frau Christiane überwinden konnte.

Trotz der vielen Ehrungen und seiner jahrzehntelangen Karriere bleibt Hallervorden bescheiden. „Ja, und nun? Ich bin deshalb ja noch lange nicht tot“, sagt er über seinen runden Geburtstag. Hochleben lasse er sich zwar gerne, aber wichtiger sei für ihn die Dankbarkeit, „morgens überhaupt aufzuwachen“.

Dieter Hallervordens Partnerin als Lebensretterin

Seit zehn Jahren ist Christiane an seiner Seite – und hat ihn verändert. „Sie hat meine Lebenslust noch einmal komplett neu entflammt. In vielen Momenten ist sie auch mein Lebensmagnet, besonders in den dunklen“, sagt Hallervorden gegenüber „Bild„. Sie habe ihn sogar gerettet, „als ich Suizidpläne hatte. Sie hat mich vor Dummheiten bewahrt, indem sie mich in die Klinik gebracht hat“.

Heute genießt er den Alltag mit ihr und verrät sogar einen Trick gegen schlaflose Nächte: „Ich übernehme den Atemrhythmus von Christiane, die in der Regel innerhalb von Sekunden in den Schlaf fällt. Das hilft mir enorm.“ Vor jeder Premiere stellt er sich ein Foto seiner Frau in die Garderobe – als Erinnerung daran, was wirklich zählt.

Vaterrolle und Zukunftspläne

Auch als Vater blickt der Comedian reflektiert auf sein Leben. „Ich habe immer versucht, meinen Kindern ein Nest zu bauen, wenn sie klein waren. Und ich habe mich bemüht, ihnen Flügel zu geben, sobald sie älter wurden“, erklärt er. Während er zu Tochter Nathalie und Sohn Johannes eine enge Bindung pflegt, sei der Kontakt zu seinem ältesten Sohn Dieter junior zuletzt abgebrochen – etwas, das er bedauert.

Von der Vergangenheit will er sich jedoch nicht bestimmen lassen. „Grundsätzlich bin ich ja immer gierig, Neues zu erleben“, so Hallervorden. Ob Reisen nach Japan und China oder sportliche Ziele wie Kitesurfen – er hat noch viele Pläne. Seine Fitness hält er durch tägliches Training und die sogenannte 183-Tage-Regel, an denen er bewusst auf Alkohol verzichtet.

Und das Alter? Für ihn kein Grund zur Angst. „Ich genieße es, 90 zu werden“, sagt er. Die zu erwartenden Zipperlein seien überschaubar, und deshalb habe er „den Kampf Richtung 100 aufgenommen“. Angst vor dem Tod? Fehlanzeige. Hallervorden bleibt Optimist: „Älter werden ist die einzige Möglichkeit, länger zu leben.“

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.