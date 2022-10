Dieter Bohlen spottet öffentlich über Vanessa Mai: „Die Wahrheit“

Für seine derben Sprüche war Dieter Bohlen bei DSDS schon immer bekannt. Der Pop-Titan sagt seine Meinung, ob es um Kandidaten oder Jurymitglieder geht – Dieter Bohlen gibt den Ton an. Dass am Ende vor allem sein Urteil zählt, diesen Eindruck vermittelte die Sendung jahrelang.

Während Dieter Bohlen von Staffel eins an fest am RTL-Jurypult verankert schien, spielten seine Kolleginnen und Kollegen munter Roulette. Eine, die auch schon mit Dieter Bohlen zusammen in der DSDS-Jury sitzen durfte, war Vanessa Mai. In ihrem neuen Buch hat die Sängerin jetzt über den Alltag hinter den Kulissen ausgepackt und dabei kein gutes Haar an dem Pop-Titan gelassen. Doch der lässt sich die Kritik nicht einfach unkommentiert gefallen.

Dieter Bohlen von Vanessa Mai öffentlich kritisiert

Als Pietro Lombardi mit Dieter Bohlen zusammen in der DSDS-Jury saß, zeigten sich die beiden wie langjährige Freunde. Der Pop-Titan machte Pietro zum Superstar und zeigte auch nach seinem Sieg von 2011, dass sich die beiden anscheinend weiterhin blendend verstehen.

Davon kann Vanessa Mai allerdings nicht reden. In ihrem Buch sprach sie jetzt erstmals darüber, wie hart die Dreharbeiten an der Seite von DSDS-Urgestein Dieter Bohlen waren und wie sehr sie unter seinen Kommentaren litt. Er sei der Grund gewesen, warum sie weinend auf die Toilette flüchtete und sogar drohte, die Show abzubrechen.

Dieter Bohlen reagiert auf Vanessa Mai-Kritik

Kaum machen die ersten Buch-Abschnitte die Runde, meldet sich Dieter Bohlen höchst persönlich zu Wort. In seiner Instagramstory teilt Bohlen am Freitagmorgen ( 21. Oktober) öffentlich aus und sagt: „Die Wahrheit: Als sie bei uns gesungen hat, haben Jeo (mein Toningenieur) und ich uns weinend im Klo eingeschlossen.“

Mai hatte geschildert, dass sich die Beziehung zu Bohlen mit der Aussicht auf eine Album-Zusammenarbeit verändert hatte. „Du bist wahrscheinlich nett, weil ich dir nutze. Na gut, dann nutze ich dich auch.‘ Und so wurden Dieter und ich, nachdem alle Fronten geklärt waren und wir beide wussten, was wir vom anderen haben, für mich doch noch zu einem ,Dreamteam‘“, heißt es in ihrem Buch „I do it Mai Way“. Bohlen zufolge lief die Zusammenarbeit anscheinend anders ab…

Bleibt abzuwarten, ob es die Sängerin bei dieser Spitze von Dieter Bohlen belässt, oder sich noch einmal öffentlich dazu äußern wird.