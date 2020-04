Dieter Bohlen überrascht mit ehrlicher Beichte: „Carina ...“

Die Corona-Krise hat auch das Leben von Dieter Bohlen auf den Kopf gestellt. Seine öffentlichen Auftritte sind abgesagt, der Poptitan bleibt zu Hause in Tötensen.

In dem kleinen Ort in Niedersachsen lebt Dieter Bohlen mit seiner Frau Carina und den Kindern. Nun erklärt der 66-Jährige, wie seine Familie mit der Isolation umgeht.

Dieter Bohlen: „Wir hocken 24 Stunden aufeinander“

Im Video-Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig offenbart der Poptitan, dass sich auch im Hause Bohlen einiges verändert hat. „Wir hocken ja 24 Stunden aufeinander“, erzählt der DSDS-Juror.

„Die es am schlechtesten hat, wenn ich ehrlich bin, ist Carina – weil, die muss natürlich auch ein bisschen das Haus sauber machen“, so Bohlen. Und was macht der Poptitan?

Bohlen unterstützt beim Homeschooling

„Ich mache Sport mit den Kindern und Carina macht Mathe und Deutsch“, erklärt Bohlen. Auch Musik unterrichtet der Poptitan höchstpersönlich.

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80ern als Mitglied von 'Modern Talking'

Bohlen ist Jury-Mitglied bei den RTL-Shows 'Das Supertalent' und 'Deutschland sucht den Superstar' (DSDS)

Mit einem geschätzten Vermögen von 250 Millionen Euro belegt Bohlen Platz 624. der Rangliste der reichsten Deutschen

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat

Der Poptitan kocht Spaghetti

Außerdem scheint Bohlen das Kochen für sich entdeckt zu haben. Im Interview erzählt der 66-Jährige davon, wie er für seine Familie Spaghetti zubereitet. „Meine Kinder lieben das“, sagt Bohlen stolz.

Bleibt zu hoffen, dass es auch seiner Frau Carina geschmeckt hat. (nr)