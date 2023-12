Dieter Bohlen rechnet mit Kollegen ab – „Kleiner Schlagersänger, der Futzel-Zeug singt“

Es wird einfach nicht ruhig um die beiden Streithähne Dieter Bohlen und Thomas Anders. Das ehemalige Duo, besser bekannt als „Modern Talking“, steht seit der Trennung auf Kriegsfuß. Immer wieder werden Vorwürfe von beiden Seiten laut. Nun geht die Auseinandersetzung in die nächste Runde.

In der MDR Talkshow „Riverboat“ nannte Thomas Anders seinen Ex-Kollegen in aller Öffentlichkeit eine „Notlösung“. Das lässt Dieter Bohlen ganz sicher nicht auf sich sitzen. Auf Instagram feuert der DSDS-Chef jetzt mit einer Videobotschaft ordentlich zurück. Diese Ansage hat es in sich…

Dieter Bohlen teilt gegen Thomas Anders aus

In dem Video sieht man Dieter Bohlen im Selfiemodus. Der Poptitan scheint aufgeregt zu sein, schaut mit großen Augen in die Kamera. Er wendet sich an seine Fans, um seine „Wahrheit zu Thomas Pinocchio Anders“ zu erzählen, wie der 69-Jährige es in der Bildbeschreibung nennt.

Dieter Bohlen sagt: „Meine Freunde, ich bin die Notlösung von ‚Modern Talking‘ gewesen? Das ist ja prima. Ohne mich und Luis hätte es den Sound nicht gegeben, ohne mich hätte es keine von den Titeln gegeben. Alle Musik, alle Texte sind von mir. Wer hat’s produziert? Ich.“ Und dann haut er richtig einen raus: „Was wäre von ‚Modern Talking‘ geblieben? Ein kleiner Schlagersänger, der so Futzel-Zeug singt.“ Die Fans sehen das Ganze kritisch.

Dieter Bohlen: Fans haben gemischte Gefühle

In den Kommentaren zu dem Video herrscht Uneinigkeit unter den Fans. Während manche klar Stellung beziehen und sich auf eine der beiden Seiten schlagen, verstehen andere nicht, wieso sich die Zwei bis heute in den Haaren haben. Ein Instagram-Nutzer schreibt beispielsweise: „Dieter, warum streitet ihr euch? Ihr seid doch beide toll! Der tolle Gesang von Thomas und deine Titel haben das Projekt perfekt gemacht!“

Ein anderer hat einen gut gemeinten Rat für den Poptitan: „Gib ihm doch nicht so viel Raum in deinem Leben. Kostet dich nur das Leben zu genießen.“ Bislang hat sich Thomas Anders noch nicht zu diesem Video geäußert.