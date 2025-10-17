Dieter Bohlen begegnet Fan – „Sowas hab ich noch nie erlebt!“

Dieter Bohlen gehört zu den bekanntesten Künstlern Deutschlands. Gemeinsam mit Thomas Anders und der Band „Modern Talking“ hat der heute 71-Jährige internationale Erfolge gefeiert. Bis heute steht er auf der Bühne und gibt Konzerte für seine Fans.

Erst kürzlich ging Dieter Bohlen sogar auf Tour, wo seine Anhänger ihm ganz nah kommen konnte. Eine Begegnung blieb dem Poptitan dabei ganz besonders im Gedächtnis. Auf Instagram erzählt er seinen Followern nun, was er dort erlebt hat.

Dieter Bohlen erinnert sich an Fan-Begegnung

Wer einen Blick hinter die Kulissen von Dieter Bohlens Alltag erhaschen möchte, der sollte ihm auf Instagram folgen. Denn dort teilt der 71-Jährige regelmäßig private Eindrücke mit seinen rund 1,6 Millionen Followern. In seinem jüngsten Video erzählt der DSDS-Juror nun, was ein Fan bei einem Meet & Greet gemacht hat. „Sowas hab ich noch nie erlebt“, schreibt er zu dem Video auf Instagram dazu.

„Da kam ein Typ und stellte sich an, hat ein Autogramm bekommen, alles super. Drei Minuten später kommt derselbe Typ und sagt, dass er dreimal das Meet & Greet gekauft hat. Er meinte, er kann sich dreimal anstellen und dreimal ein Foto mit mir machen. Ich habe dann dafür gesorgt, dass er königlich behandelt wurde. Ist das nicht geil? Meine Fans sind die geilsten und die Tour war der absolute Hammer“, so der 71-Jährige.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seine Fans feiern die Aktion. „Echte Wertschätzung und Begeisterung! Super, dass Du auch diese schönen Momente teilst!“, schreibt ein Follower beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Was für eine unglaubliche Geschichte. Aber man muss ja auch sagen, du warst und bist ja immer sehr sympathisch und bist dir treu geblieben. Deine Musik ist zeitlos und sowas honorieren Fans.“