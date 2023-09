Dieter Bohlen hält an Tankstelle: Die Situation eskaliert

Dieter Bohlen darf sich wohl als einer der bekanntesten Persönlichkeiten Deutschlands bezeichnen. Mit der Band „Modern Talking“ gelangen ihm absolute Mega-Hits wie „Cheri Cheri Lady“, „You’re My Heart You’re My Soul“ oder „Brother Louie“.

Doch nicht nur als aktives Bandmitglied kann Dieter Bohlen einiges an Erfolge nachweisen. Auch seine jahrelange Jury-Tätigkeit bei DSDS verschaffte ihm große Anerkennung. In der Casting-Show entdeckte er Gesangstalente, wie unter anderem Pietro Lombardi („Call My Name“). Mit 1,5 Millionen Follower auf Instagram kann sich der 69-Jährige zudem als waschechter Influencer bezeichnen.

Dieter Bohlen wird an der Tankstelle erkannt

Kann man bei so viel Reichweite und Berühmtheit eigentlich noch unerkannt alltägliche Dinge wie zum Beispiel einen Supermarkt-Einkauf oder einen Tankstellen-Besuch erledigen? Glaubt man der aktuellen Instagram-Story des Pop-Titans lautet die Antwort ganz klar: Nein!

Mehr über den Erfolgs-Produzenten: Dieter Bohlen lässt Bombe platzen – damit rechnete niemand

Doch auch ein Mega-Star wie Dieter Bohlen tankt sein Auto eben auch nur mit Sprit. Und so kann er es nicht vermeiden, gelegentlich an der Tanke Halt zu machen. Sein letzter Besuch an der Zapfsäule endete allerdings in einer vollkommenen Eskalation!

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Dieter Bohlen zeigt feiernde Menschenmenge

„Sonntagmorgen an einer Tankstelle“, spricht der Musik-Produzent in die Kamera, während er sich selbst filmt. Im Hintergrund grölt eine Meute von Menschen, die sich freut, den Superstar live und in Farbe sehen zu dürfen. Und Dieter Bohlen hat sichtlich Gefallen daran, dass er von den Menschen erkannt und gefeiert wird. Für einen Pop-Titan ein ganz normaler Sonntagmorgen.

Auch interessant: In der 20. DSDS-Staffel zählte Rose Ndumba lange zu den Favoriten von Dieter Bohlen. Allerdings war der große Traum vom DSDS-Titel in der ersten Live-Show schon wieder vorbei. Wo sie jetzt ihren großen Durchbruch schaffen möchte, liest du hier.