Dieter Bohlen: Geständnis über Sylvie Meis „Ich kann...“

Mit diesem Geständnis hätte wahrscheinlich keiner gerechnet!

Dieter Bohlen ist nicht nur Pop-Titan und Produzent, sondern für viele auch DAS Gesicht der Unterhaltungsshow „Das Supertalent“ auf RTL.

Seit 2007 ist er eine Konstante in der Casting-Sendung. Und hat die Show damit wohl sogar noch mehr geformt, als bisher bekannt. In einem Interview mit dem „ok-Magazin“ verriet Dieter Bohlen, was er mit dem Engagement von Sylvie Meis in der Supertalent-Jury zu tun hatte.

Dieter Bohlen: Schock-Geständnis über Sylvie Meis

2008 war Sylvie Meis mit Dieter Bohlen (rechts), Bruce Darnell (links) Jury-Mitglied bei „Das Supertalent“. Bis 2011 blieb sie dabei, kehrte 2018 sogar wieder zurück. (Archivbild) Foto: picture alliance/Ulrich Perrey/dpa

Neben Dieter Bohlen (13 Staffeln) und Bruce Darnell (10 Staffeln) saß Sylvie Meis (5 Staffeln) am dritthäufigsten auf einem der Jury-Plätze in der RTL-Show „Das Supertalent“.

Die im niederländischen Breda geborene 41-Jährige war zwischen 2008 und 2011 für vier Staffeln am Buzzer-Knopf aktiv und kam 2018 noch einmal für eine Staffel zurück hinter das Jury-Pult. Eine echte Erfolgsgeschichte also für RTL und Sylvie Meis.

Einfluss auf Jury-Zusammensetzung?

Dass es so weit kam, soll nicht zuletzt auch an Dieter Bohlen gelegen haben, wie der 65-Jährige nun in einem Interview verriet.

Auf die Frage, wie viel Einfluss das Zugpferd der Sendung auf die Auswahl seiner Mit-Juroren hat, antwortete Bohlen: „Ich kann da sagen, was ich will.“ Ob seine Wünsche am Ende jedoch auch berücksichtigt werden, sei eine andere Sache. Doch dann ließ Bohlen eine Bombe platzen.

Bohlen setzte sich für Sylvie ein

Demnach herrschte bei RTL damals zunächst Zweifel, ob Meis die richtige für den Job sei.

Dieter Bohlen:

1954 in Berne geboren

In den 70er Jahren beginnt Dieter Bohlen seine Karriere als Musiker und Komponist

1984 erste Hits mit "Modern Talking"

2002 erstmals Juror bei DSDS - inzwischen ist Bohlen das Gesicht der Sendung

Sylvie Meis hat als Hochzeitsgast mit ihrem opulenten Outfit bei Barabara Meier Empörung ausgelöst. Foto: imago images / APress International

„Sylvie, die wollte RTL damals eigentlich auch nicht, und nach gutem Zureden... dann war sie sieben Jahre bei RTL. Also das klappt manchmal ganz gut“, erzählte der Pop-Titan dem „ok-Magazin“

Nicht nur Moderatorin beim Supertalent

„Das Supertalent“ ist dabei nicht die einzige RTL-Sendung, in der Meis eine entscheidende Rolle spielte. Zwischen 2011 und 2017 moderierte sie gemeinsam mit Daniel Hartwich sieben Staffeln der Tanzshow „Let's Dance“. (dav)