Dieter Bohlen: Sohn Maurice wird zum Web-Star – doch DAVON distanziert er sich deutlich

Viel ist nicht über das Privatleben von Dieter Bohlen bekannt. Doch in den vergangenen Jahren hatte der Poptitan schon einige Frauen an seiner Seite. Mit drei von ihnen hat er eine Familie gegründet.

Mit Estefania Küster hat Dieter Bohlen einen 15-jährigen Sohn und der will es nun ganz ohne die Hilfe seines Papas ins Showbusiness schaffen.

Dieter Bohlen: Sohn Maurice will groß hinaus

Während Dieter Bohlen seine Kinder in der Regel aus der Öffentlichkeit hält, verschafft sich Sohnemann Maurice nun einfach selbst Gehör. Der 15-Jährige, der seinem Vater sehr ähnelt, teilt bei Instagram regelmäßig Fotos von sich, die auch im Rahmen einer professionellen Werbekampagne für eine Modemarke entstanden sein könnten.

Vielleicht möchte der Sohn von Estefania und Dieter also einen Fuß ins Modebusiness setzen und als Model groß rauskommen. Eines steht jedenfalls fest: Mode ist eine von Maurices größten Leidenschaften.

--------------------

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80er-Jahren als Mitglied von „Modern Talking“

Der Musiker ist Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat

--------------------

Dieter Bohlen: Sein Sohn macht sich über Deutsche lustig

Der Bohlen-Nachwuchs betreibt einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem es meist um die neusten Sneaker und coolste Mode geht. Stolze 28.900 Menschen verfolgen das Treiben des 15-Jährigen, der im Netz unter dem Künstlernamen „CASSZ“ auffindbar ist.

Eigentlich meldet sich Maurice Cassian Bohlen, der mit seiner Mama Estefania auf Mallorca lebt, normalerweise nur im britischen Englisch zu Wort, doch in einem Video widmet er sich sogar seinen deutschen Wurzeln. Doch für die hat er nicht viel übrig. „Der Grund, warum ich kein Deutsch spreche – es ist keine besonders schöne Sprache“, so der Blondschopf in einem Video aus dem Jahr 2018.

Von 2001 bis August 2006 war Dieter Bohlen mit Tänzerin Estefania Küster liiert. Foto: imago images

Demnach empfinde er die Aussprache als „hart“ und fühle sich manchmal sogar angeschrien, wenn er deutsche Stimmen höre. „Außerdem essen Deutsche die ganze Zeit nur Curry-Wurst“, behauptet der aufstrebende Web-Star.

--------------------

Mehr zu Dieter Bohlen:

Dieter Bohlen: Unfassbar! Poptitan posiert mit Skandal-Promi

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dieter Bohlen: Geschmackloser Scherz schockiert Fans – „Ernsthaft?!“

Dieter Bohlen zeigt irren Zaubertrick – doch dann kommt DAS ans Licht

--------------------

Dieter Bohlen: Das haben Maurice und er gemeinsam

Von seinen deutschen Wurzeln scheint sich Maurice Bohlen also eindeutig zu distanzieren. Ob das am Verhältnis zu seinem Vater liegt? Mutter Estefania gab 2009 jedenfalls in einem Interview preis: „Seit drei Jahren habe ich kein einziges Wort mit Dieter gesprochen – noch nicht einmal ein schlichtes 'Hallo'“, wie „Bunte“ berichtet.

Wie die Familienverhältnisse von Dieter Bohlen jedoch wirklich aussehen, wissen nur der Poptitan und seine Angehörigen. Und auf Sohn Maurice wird die Welt – auch ohne die Hilfe seines berühmten Papas – ein Auge halten.

Das Entertainer-Gen hat der 15-Jährige aber mit Sicherheit von seinem Vater. Der liebt es ebenfalls, unterhaltsame Sketches fürs Netz zu drehen. Mehr dazu hier >>>