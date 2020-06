Dieter Bohlen: Sohn Maurice (14) erklärt ausgerechnet IHN für seinen Vater

Maurice Cassian versucht auch ohne prominente Unterstützung als Influencer und Youtuber Fuß zu fassen. Dabei hat er keinen unbekannten Vater. Der 14-Jährige ist der vierte Sprössling von Poptitan Dieter Bohlen.

Doch anstatt seinen berühmten Vater öffentlich zu erwähnen, bringt der Teenager sich jetzt mit einem ganz anderen bekannten Gesicht in Verbindung.

Dieter Bohlen: Sohn Maurice erklärt Charlie Sheen für seinen Vater

Im karierten Oldschool-Hemd und Shorts posiert der 14-jährige Sohn von Dieter Bohlen auf einem Boot, der Blick etwas grimmig in die Kamera gerichtet. Das Outfit des Instagram-Liebhabers erinnert allerdings an jemand nicht ganz Unbekannten: Charlie Sheen. Und zwar in seiner Rolle des erfolgreichen Werbejingle-Komponisten Charlie Harper aus der Erfolgssitcom „Two and a half Men“.

Das findet Maurice Cassian ebenfalls und schreibt zum Schnappschuss: „Charlie Sheen, I am basically your son now“ (zu Deutsch: „Charlie Sheen, ich bin im Grunde dein Sohn.“)

In der Tat sind die Hemden im 90er-Stil das Markenzeichen des Hollywoodstars in besagter Fernsehrolle. Ein Part, der Charlie Sheen nicht zuletzt sogar mit über 1,1 Millionen Euro pro Folge zu einem der bestbezahlten TV-Stars machte.

Auch Maurice‘ Fans sehen eine Ähnlichkeit zwischen dem Bohlen-Sohn und dem US-Schauspieler. „Mini Charlie Sheen“, kommentiert ein Follower. Ein anderer „Cooler Style.“

Dieter Bohlen: Maurice Cassian mit Businessidee

Ja, auf cool macht Dieter Bohlens Sohn aus dessen Beziehung mit Estefania Küster schon seit längerem. Und auch wenn sich sein Style von dem seines berühmten Vaters unterscheidet, so hat er dessen Geschäftssinn allemal geerbt.

Erst vor wenigen Monaten stellte Maurice Cassian seine Businessidee auf seinem Youtube-Channel vor. Der Plan: Seine auf Englisch selbstgedrehten Inhalte auch für seine deutschen Fans in entsprechender Landessprache aufzunehmen – vorausgesetzt, sie zahlen ihm zuvor ein paar Euros. Wie genau sein Vorhaben war, kannst du hier erfahren >>> (jhe)