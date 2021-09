Dieter Bohlen mit RTL-Comeback? Poptitan spricht endlich Klartext

Als im März 2021 bekannt wurde, dass Dieter Bohlen nicht länger in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ sitzen wird, war die Empörung bei den RTL-Zuschauern groß. Schließlich war der Poptitan von Anfang an dabei und hat die Formate maßgeblich geprägt.

Die Fans vermuteten deshalb, dass es zwischen RTL und Dieter Bohlen gekracht haben muss. In einer neuen Videobotschaft zeichnet der Musiker jedoch ein ganz anderes Bild. Das letzte Wort scheint hier noch nicht gesprochen zu sein.

Dieter Bohlen ist noch lange nicht fertig mit RTL. Foto: picture alliance / Henning Kaiser/dpa

Dieter Bohlen klärt über DSDS-Aus auf: „Dann kamen neue Geschäftsführer“

RTL ohne Dieter Bohlen? Von wegen! Der Ex-„Modern Talking“-Star packt nun endlich darüber aus, was wirklich vorgefallen ist und am Ende sogar zu seinem Ausstieg führte.

Seit 2002 saß der Poptitan in der DSDS-Jury. Rund 19 Jahre lang arbeitete Dieter Bohlen dort mit einem festen Team zusammen. „Wir hatten eine Meinung, wie man Erfolg macht. Dann kamen neue Geschäftsführer, die hatten eine andere Meinung. Ich hätte zum Beispiel niemals den Wendler da reingesetzt“, erzählt der TV-Star in einem Video bei Instagram.

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80er-Jahren als Mitglied von „Modern Talking“

Der Musiker war bis 2021 Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat

Dieter Bohlen bleibt RTL erhalten – „Ein Vertrag, der weit über dieses Jahr hinaus läuft“

Die neuen Führungspersonen seien schließlich der Grund gewesen, weshalb Dieter Bohlen die Sendungen „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ verlassen habe. „Wenn man so unterschiedliche Meinungen zu den Formaten hat und wie man den Erfolg schafft, ist natürlich der beste Weg: Man trennt sich“, erklärt der 67-Jährige seinen Fans.

Doch das bedeutet nicht, dass Dieter Bohlen dem Sender für immer den Rücken kehrt. Ganz im Gegenteil. „Wir haben uns nur getrennt für diese beiden Formate. RTL hat mich nicht rausgeschmissen. Wir haben noch einen Vertrag, der weit über dieses Jahr hinaus läuft“, stellt er klar.

Aha! Damit haben die Fans sicherlich nicht gerechnet. Am Ende deutet Dieter sogar an: „Wir schauen mal. Vielleicht gibt es irgendwie etwas Neues, was wir gemeinsam machen.“ Na, das klingt doch schon mal vielversprechend.

Böses Blut? Fehlanzeige!

