Dieter Bohlens Ex-Freundin Naddel feiert unglaublichen Triumph – „Ich hab's geschafft!“

Dieter Bohlens Ex Nadja Abd el Farrag hat es geschafft! Endlich ist die 55-Jährige ihr Laster los.

Als Lebensgefährtin von Dieter Bohlen wurde sie zum Star. Doch nach dem Hoch folgten einige Niederlagen für Nadja Abd el Farrag.

Jetzt soll sich Naddel aber von den Strapazen ihrer Vergangenheit erholt haben. Die Ex von Dieter Bohlen darf sich demnach endlich schuldenfrei nennen.

Dieter Bohlens Ex Nadja Abd el Farrag ist endlich schuldenfrei

Es ist ein riesiger Triumph für die ehemalige Freundin von Dieter Bohlen: Nadja Abd el Farrag ist ihren Schuldenberg nach langer Zeit losgeworden. Das bestätigt der Fernsehstar stolz gegenüber der „Bild“.

Und diesen Erfolg hat sich Naddel auch redlich verdient. Hinter der Musikerin liegen besonders harte Jahre. Von Alkohol-Exzessen über Arbeitslosigkeit bis hin zur Obdachlosigkeit hat die Hamburgerin alles mitgemacht.

Durch ihre Beziehung mit Dieter Bohlen wurde Nadja Abd el Farrag berühmt. Foto: imago images

Das ist Nadja Abd el Farrag:

Nadja Abd el Farrag wurde am 5. März 1965 in Hamburg geboren

Im Jahr 1987 war sie als Backgroundsängerin in Dieter Bohlens Musikprojekt „Blue System“ tätig

Von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001 waren der Poptitan und Nadja ein Liebespaar

Naddel - so ihr Spitzname - zog sich im Jahr 1999 für das Männermagazin „Playboy“ aus

Von 1999 bis 2000 moderierte sie die Erotiksendung „Peep!“

In den 2000er-Jahren trat Nadja Abd el Farrag in diversen TV-Formaten auf – darunter das RTL-Dschungelcamp, „Big Brother“ und „Das große Sat.1 Promiboxen“

Dieter Bohlen: Ex-Freundin Naddel arbeitet nun in Bäckerei

Die einst „fünfstellige Summe an Schulden“ soll Naddel nun keine schlaflosen Nächte mehr bereiten. Und um das zu erreichen, hat die 55-Jährige viel Arbeit investiert. Nadja übte Tätigkeiten als Hausdame einer Ferienanlage,Masseurin und Markenbotschafterin im Ferienresort aus.

Aktuell sei sie in einer Bäckerei in Schleswig angestellt. Und der neue Job scheint der Bohlen-Ex verdammt gut zu tun: „Ich hab's geschafft! Mein Leben ist wieder positiv.“

Naddel hat wieder allen Grund zur Freude. Foto: imago images

Naddel fokussiert sich auf „Weg in die Unabhängigkeit“

Auf ihrem Instagramprofil gibt Naddel sogar einen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Ihre Fans freuen sich riesig mit ihr, dass sie es endlich wieder auf den sicheren Weg geschafft hat. „Viel Glück und Erfolg für den weiteren Weg in die Unabhängigkeit! Tolle Entwicklung, liebe Naddel“, heißt es in den Kommentaren.

Auch wir drücken dem TV-Star die Daumen, dass es weiterhin bergauf geht.