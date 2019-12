Dieter Bohlen mit erschreckendem Geständnis: „Ich habe mich gefühlt, als wenn man stirbt“

Dieter Bohlen gestand in der RTL-Doku, wie schlecht es ihm damals wirklich ging. (Symbolbild)

Einen Hit nach dem anderen gab es für Dieter Bohlen und Thomas Anders mit „Modern Talking“.

Dass die beiden sich 1987 nicht im Guten getrennt haben, ist bekannt. Doch jetzt gestand Dieter Bohlen in einer RTL-Doku „Absolut Dieter Bohlen“, wie mies es ihm damals wirklich ging – gesundheitliche Folgen eingeschlossen.

Dieter Bohlen mit erschreckenden Geständnissen

1986 genossen „Modern Talking“ den Höhepunkt ihres Erfolges. Die fünfte Nummer-Eins in Folge in den deutschen Charts – das hat weder vorher noch nachher jemand geschafft, heißt es in der Doku.

Dieter Bohlen auf Tour: 2019 wagte sich der Entertainer erneut auf die große Bühne. Foto: imago images / Future Image

Doch Dieter Bohlen ist zu diesem Zeitpunkt längst innerlich zerrissen. Er war damals „wie so ein Trüffelschwein. Wenn es irgendwo Geld zu verdienen gibt, ist Dieter ja da. Ich wollte auf der einen Seite raus aus der Geschichte, auf der anderen Seite gab es viel Geld zu verdienen“, erzählt der Poptitan.

Bohlen seelisch und körperlich am Ende

Und dann wird er ernst. „Und dieser Zwiespalt, der macht einen auch kaputt“, gibt Bohlen zu. Nicht nur seelisch, sondern auch körperlich ging es dem Poptitan richtig mies.

„Und als es dann so schlimm war, dass ich wirklich Blut erbrochen habe, ein Magengeschwür hatte, da hab ich gedacht: Ey, wenn ich das jetzt noch ein Jahr weiter mache... ich habe mich gefühlt, als wenn man stirbt“, sagt er.

Besonders schlimmes Erlebnis in Dortmund

Besonders zugesetzt hat ihm zu dieser Zeit ein Konzert in der Westfallenhalle in Dortmund. Die Stimmung gegenüber dem Duo sei langsam in die falsche Richtung gekippt, erinnert sich Bohlen.

Verschiedene Künstler traten an diesem Abend auf, darunter eben auch „Modern Talking“. Schon als das Duo die Bühne betrat, lag etwas in der Luft. Während ihres Auftritts erschallten erste Pfiffe aus dem Publikum, die immer lauter wurden.

Auch Thomas Anders gibt noch Konzerte – wie hier in der TV-Show „Schlagerboom“ in Dortmund. Foto: imago images / Future Image

„Und als wir rausgegangen sind aus der Dortmunder Westfalenhalle... Die Leute haben uns ausgepfiffen, mehrere Minuten lang. Das war echt nicht leicht“, sagt Bohlen über diesen Schicksalstag.

Schicksalstag in Dortmund

Besonders übel für den jungen Poptitan: „Und da gab es echt keine Leute, die mir geholfen haben.“ 1987 zieht er die Konsequenz. Er berichtet der Presse vom Aus des Pop-Duos, und damit war die Sache für ihn erledigt.

Comeback nach zwölf Jahren

Zwölf Jahre später versuchen „Modern Talking“ es noch einmal. Bohlen und Anders tun sich wieder zusammen. „Wie eine aufgeblühte Liebe“ beschreibt er die neue gute Beziehung zu Thomas Anders.

Sie legen einige alte Titel in Eurodance-Manier neu auf, Bohlen schreibt erfolgreich neue Songs für das Album „Alone“. Mit über einer Million verkaufter Exemplare schaffen sie es erneut an die Spitze der Albumcharts.

2002 hat Dieter Bohlen dann endgültig genug. Nach einem letzten Konzert in Berlin trennen sich nicht nur „Modern Talking“, sondern auch die Wege der ehemaligen Gefährten. Bohlen und Anders lassen sich in Limousinen nach Hause chauffieren – jeder für sich. (vh)