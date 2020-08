Dieter Bohlen liegt mit Carina im Bett – plötzlich stellt er diese Frage „Sag mal...“

Lange dauert es nicht mehr, bis die Dreharbeiten zu den neuen DSDS-Castings stattfinden. Bis es so weit ist und Chefjuror Dieter Bohlen neben seinen neuen DSDS-Kollegen am Jurypult sitzen wird, vertreibt sich der Poptitan seine freien Stunden als Social-Media-Star.

1,5 Millionen Follower kann Dieter Bohlen mittlerweile auf Instagram vorweisen. Einer der Gründe für seinen Erfolg sind wohl seine skurrilen Videos, die der 66-Jährige dort zeigt. Meist sehr privat und vor allem sehr witzig. Wie sein neuester Clip, in dem Dieter Bohlen tatsächlich mit seiner Carina im Bett liegt.

Dieter Bohlen liegt im Bett mit Carina, dann macht er DAS

Und von Anfang an ist klar: Das Video kann nicht ganz ernst genommen werden. Und dennoch: So intim mit seiner Frau hat man Dieter Bohlen wohl noch nicht gesehen.

Der Pop-Titan Bohlen ist seit mehr als 13 Jahren mit seiner Carina zusammen. Foto: imago images / Spöttel Picture

Darin zu sehen: Ein spaßiger Dialog der beiden unter der Bettdecke.

Dieter: „Sag mal, schläfst du schon?“

Carina: „Nö.“

Dieter: „Schläfst du jetzt?“

Carina: „Nö.“

Dieter: „Jetzt?“

Carina: „NEIN.“

Dieter: „Warum schläfst du denn nicht?“

Carina: „Boa ey, du nervst!“

Die meisten seiner Fans feiern den lustigen Bett-Moment. Sie kommentieren:

„Knaller!“

„Bettgeschichten mit Dieter und Carina. So süß.“

„Ich seid echt zuckersüß“

„Ihr seid herrlich“

Ganz klar: Der Poptitan nimmt sich wohl selbst nicht zu ernst. Und lange dauert es nicht mehr, bis er bei DSDS wieder den harten und gefürchteten Juror mimen und sich mit den neuen RTL-Kollegen Maite Kelly, Mike Singer und Michael Wendler arrangieren muss.

