Dieter Bohlen lehnt an Protzkarre auf Mallorca – plötzlich greift ihn ein Mann an

„Hey Alter, weg von meinem Auto!“ Es sind Szenen wie aus einem Actionfilm. Und mittendrin: Dieter Bohlen höchstpersönlich. Was eigentlich so harmlos anfängt, endet plötzlich im Desaster.

Dieter Bohlen will gerade ein Video für seinen Instagram-Kanal drehen. Der Poptitan lässt sich in Andratx auf Mallorca filmen. Doch dann taucht ein Mann auf.

Dieter Bohlen auf Mallorca: Plötzlicher Angriff

„Hallo Leute. Ich bin jetzt gerade wieder in Andratx mit einem von meinen prima Autos und so“, erzählt Dieter Bohlen fröhlich in die Kamera. Dann lehnt sich der DSDS-Juror an die Protzkarre – es ist ein schicker BMW Cabrio.

Dieter Bohlen erlaubt sich auf Mallorca einen Spaß. Foto: imago images / Future Image

Plötzlich geht alles ganz schnell: Ein Mann kommt angerannt, schreit „Hey Alter, weg von meinem Auto!“, stürmt auf Dieter Bohlen zu und reißt ihn rum. Dieser kann nur noch „Wasn, dein Auto?“ zustande bringen.

Wurde der „Modern Talking“-Star etwa mitten auf Mallorca brutal angegriffen?

Dieter Bohlen: Das ist dran am Angriff auf Mallorca

Was auf den ersten Blick tatsächlich so aussieht, scheint letztendlich aber alles nur Spaß zu sein. Schließlich hört man die beiden Männer am Ende der Videosequenz lauthals loslachen. Ein Prank-Video extra für seine Fans, also.

Die kommentieren das ganze Action-Meisterwerk so:

„Schöne Show aber schlechte ,,schauspielerische“ Leistung.“

„Wie geil. Du bist einfach der Hammer“

„Geil!“

„Ach Dieter und seine Autos“

Dieter Bohlen: ab Herbst wieder im TV

Irgendwie muss sich Dieter Bohlen ja die Zeit vertreiben, bevor es bald wieder mit der Castingshow „Das Supertalent“ losgeht. Schon im Herbst soll die neue Staffel – neben Bohlen diesmal mit Dschungelkönigin Evelyn Burdecki, Comedian Chris Tall und Bruce Darnell als Juroren – bei RTL gesendet werden.

Dann hoffentlich ganz ohne Fake-Angriffe wie auf Mallorca…