Dieter Bohlen mit überraschender Aussage: „Bei meinen Kindern...“

Überraschende Worte vom Poptitan! Eigentlich plaudert Dieter Bohlen ja herzlich wenig über sein Privatleben aus. Besonders, was seine Kinder angeht, ist der „Supertalent“-Juror eher zurückhaltend. Bis jetzt!

Dieter Bohlen verrät nun in einem Interview mit RTL, welche Erziehungsmethoden er bei seinem Nachwuchs anwendet. Und die Antwort ist mindestens genauso überraschend.

Dieter Bohlen: Aussage über seine Kinder

Dieter Bohlen und Freundin Carina. Foto: imago images / Marja

Dieter Bohlen hat insgesamt sechs Kinder im Alter von 6 bis 34 – zwei Töchter und vier Söhne. Im Laufe der Zeit habe sich sein Blickwinkel beim Thema Erziehung sehr verändert, gesteht der 65-Jährige.

------------------------------------

Mehr Themen:

+++ DSDS-Kandidat soll Ex-Freundin getötet haben – mit dieser Geschichte überrascht er alle vor Gericht +++

+++ Dieter Bohlen ganz offen: „Ich muss aufpassen, dass...“ +++

+++ „Supertalent“ (RTL): Massive Show-Änderung – Schock für die Fans +++

-------------------------------------

So erzieht der Poptitan seine Kinder

„Ich habe meinen älteren Kindern früher immer viel zugeredet“, so Dieter Bohlen gegenüber „RTL“. „Mach doch dies und mach doch das und so. Obendrüber muss einfach stehen: ‘Werdet glücklich mit dem, was ihr wollt.‘“

-----------------

Das ist Dieter Bohlen:

1954 in Berne geboren

In den 70er Jahren beginnt Dieter Bohlen seine Karriere als Musiker und Komponist

1984 erste Hits mit "Modern Talking"

2002 erstmals Juror bei DSDS - inzwischen ist Bohlen das Gesicht der Sendung

-----------------

„Rumschreien bringt gar nichts“

Dieter Bohlen. Foto: imago images / Future Image

Sein Motto in Bezug auf seine Kinder lautet mittlerweile: „Rumschreien bringt gar nichts.“ Dafür hat Dieter Bohlen offenbar eine Strategie entwickelt, um seine Kids anzuspornen. Denn wenn eines seiner Sprösslinge, vor allem sein jüngster Sohn, ein Spielzeug haben will, dann sagt der Castingshow-Chef zu ihm:

„Wenn du heute zum Schwimmen gehst und der Schwimmlehrer erzählt mir, dass du der Beste warst, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Geschenk morgen da ist.' Und dann geben die Vollgas.“

Gewitzt also sowohl vor als auch abseits der Kamera.

+++ Bambi: Erkrankter Frank Elstner betritt Bühne – Kai Pflaume empört – „Ein Skandal...“ +++

Dieter Bohlen tritt kürzer

Für seine Familie tritt Dieter Bohlen künftig sogar kürzer, hat bereits einige Konzerte seiner Tour abgesagt. Selbst ein harter Poptitan wird also irgendwann zum weichen Familienvater.