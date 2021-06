Dieter Bohlen: Fans trauen ihren Augen nicht, als sie DIESES Bild sehen – „Da ist ein bisschen was passiert“

Verblüffung bei Dieter Bohlen-Fans. Mit seinen 67 Jahren zählt der Pop-Titan mittlerweile eindeutig zur älteren Partie. Doch im Opa-Modus scheint Dieter Bohlen noch lange nicht angekommen zu sein.

Bei seinem neusten Bild auf Instagram staunen die Fans von Dieter Bohlen nicht schlecht.

Dieter Bohlen Fans sind baff – „Ein Traum!“

Andere gehen mit 67 Jahren in Rente, lassen sich einen Bierbauch wachsen oder legen sich ein E-Bike zu, weil das Trampeln allmählich zu anstrengend wird. Nicht jedoch Dieter Bohlen.

Mit Blick auf seine 30 Jahre jüngere Partnerin Carina Walz kann sich der Pop-Titan das Altwerden wohl noch nicht erlauben und will sich daher möglichst fit halten.

Dieter Bohlen. Foto: IMAGO / Plusphoto

Das scheint Dieter Bohlen derzeit eindeutig zu gelingen, denn sein neustes Instagram-Bild beweist: Der Ex-DSDS-Juror ist top in Form. „Woah Dieter! Ein Traum! Kann ich das als Poster für die Wand haben?“, schreibt ein Fan unter den Instagram-Beitrag von Dieter Bohlen. Mit seiner Begeisterung steht dieser Fan nicht allein dar.

----------------------------------------

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80er-Jahren als Mitglied von „Modern Talking“

Der Musiker war bis 2021 Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat

----------------------------------------

Dieter Bohlen posiert auf Motorrad – „Der junge Tom Cruise“

Nach der Trennung vom Sender RTL scheint der Ex-DSDS-Juror deutlich mehr Zeit für sportliche Aktivitäten zu haben. „Die körperliche Fitness sticht in letzter Zeit besonders raus. Da ist ein bisschen was passiert in den letzten Monaten“, muss ein weiterer Dieter Bohlen-Fan zugeben.

----------------------------------

----------------------------------

Bei einem traumhaften Sonnenuntergang sitzt der 67-Jährige mit Sonnenbrille, „Camp David“-Shirt und angespannten Oberarmen auf einem schicken Motorrad. „Der junge Tom Cruise“, vergleicht ein Follower den Anblick von Dieter Bohlen auf seinem Instagram-Bild.

„Wow! The most handsome man in the world”, „What a man!”, „Siehst aus wie knackige 40” – so viele Komplimente hat es für den Pop-Titan wohl lange nicht mehr gehagelt.

Das dürfte Dieter Bohlen wohl ein wenig aufheitern. Denn erst kürzlich musste er eine weitere bittere Nachricht von RTL verkraften. Worum es dabei ging, erfährst du hier >>>. (mkx)