Dieter Bohlen: Öffentlich gedemütigt – warum tut gerade SIE ihm das an?

Öffentlich gedemütigt? Auch Dieter Bohlen bekommt davon was zu spüren. Am Samstag steigt bei Prosieben das nächste „Schlag den Star“-Duell. Dieses Mal steigen zwei Damen in den Ring. Schlagersängerin Vanessa Mai („Jeans, T-Shirt und Freiheit“) gegen Til-Schweiger-Tochter Luna.

Und die Giftpfeile fliegen schon Tage vor der Show. So schickte Vanessa Mai direkt eine Kampfansage an die 22-jährige Schauspielerin: „Luna, ich habe ein Rollenangebot für Dich: die Verliererin! Wenn ich mit dir fertig bin, hast du nur noch Honig im Kopf!“ Eine Anspielung auf den Kinoerfolg ihres Vaters, bei dem jedoch nicht Luna, sondern Emma Schweiger mitspielt.

Dieter Bohlen: Warum wird er mit einbezogen?

Luna Schweiger und Vanessa Mai. Foto: ProSieben/Steffen Z Wolff

Naja, das kann man ja auch leicht mal verwechseln. Nicht weniger unangenehm wird der Konter der Schweiger-Tochter. So bekommt nicht nur Vanessa Mai, sondern auch Dieter Bohlen eine böse Breitseite ab.

„Heute wird Vanessa erleben, wie es ist, ein 'Kein Sieg Hase' zu sein. Ich sag' immer: lieber Filme mit Til Schweiger machen als Musik mit Dieter Bohlen!“

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne, Niedersachsen geboren

Dieter Bohlen arbeitet als Musiker, Produzent und Songwriter

Bekannt wurde Bohlen in den 80ern als Kopf des Pop-Duos „Modern Talking“

Dort machte er an der Seite von Thomas Anders Musik

Er sitzt außerdem in der Jury von DSDS

Dieter Bohlen arbeitete lange mit Vanessa Mai zusammen

Autsch, der hat gesessen. Schließlich schrieb der Poptitan unter anderem den Vanessa-Mai-Hit „Ich sterb' für dich“, produzierte ihr Album „Für dich“ und holte die Sängerin als Jurorin zu „DSDS“.

Dieter Bohlen. Foto: imago images

Allerdings: Wenn jemand Demütigungen abhaben kann, dann wohl Dieter Bohlen. Und am Samstag können die beiden Damen ihre Differenzen im Prosieben-Studio klären.