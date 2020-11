Dieter Bohlen zu Gast im Restaurant – als der Kellner kommt, dreht er durch

Was war denn an diesem Tag mit Dieter Bohlen los?

Der Poptitan wollte eigentlich nur einen schönen Restaurantabend mit seiner Partnerin Carina und ein paar Freunden verbringen. Das zumindest scheint das kurze Instagram-Video von Dieter Bohlen vermuten. Doch dann kommt alles plötzlich ganz anders.

Dieter Bohlen rastet bei Restaurant-Besuch aus

Was ist passiert? Mit Freunden sind Dieter Bohlen und Carina in ein Restaurant gegangen. Doch als der Kellner dem Deutschland sucht den Superstar (DSDS)-Urgestein zu seinem Essen noch Gabel und Messer reichen will, geht es plötzlich rund.

Wie von der Tarantel gestochen, greift sich der Poptitan das Messer und scheint es sich direkt in seinen Bauch zu stechen. Und auch Carina und die anderen Begleiter springen auf.

Was war denn nur mit Dieter Bohlen los? Foto: imago images / Future Image

Doch was passiert dann, statt blutend zu Boden zu gehen, dreht Bohlen im wahrsten Sinne des Wortes durch und tanzt wild im Kreis. Und auch Carina und die Freunde lassen es sich nicht nehmen, tanzen gleich mit.

Dieter Bohlen: Fans verwirrt – „Was soll das denn werden, wenn es fertig ist?“

Was das Ganze soll? Vermutlich steckt eine neue Netz-Challenge dahinter. Die Fans des Poptitan jedenfalls sind begeistert von der Tanzeinlage.

-----------------

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80ern als Mitglied von „Modern Talking“

Bohlen ist Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

Mit einem geschätzten Vermögen von 250 Millionen Euro belegt Bohlen Platz 624. der Rangliste der reichsten Deutschen

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat

-----------------

Dieter Bohlen und seine Partnerin Carina. Foto: imago images / Rudolf Gigler

So schreibt ein Fan bei Instagram: „Der moderne Sirtaki. Wenn ich mal wieder nach Griechenland fliege, tanze ich den auch so.“ Und ein anderer schreibt mit einem Zwinkern dazu: „Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Alle drehen durch? Let's Dance the Drehwurmtanz.“

-----------------

Mehr zu Dieter Bohlen:

Dieter Bohlen sperrt Freundin Carina ein – „Wie kann man nur...?“

Dieter Bohlen: Krasse Ansage – „Davon träumt Angela Merkel“

Dieter Bohlen: Unfassbar! Poptitan posiert mit Skandal-Promi

-----------------

Hauptsache Spaß. Dieter Bohlen und Carina sind schließlich gerade im Erholungsurlaub auf Mykonos. Bei dem anstrengenden Pensum, das Dieter Bohlen vorlegt, sicherlich keine schlechte Entscheidung. „DSDS“ und das „Supertalent“ warten schließlich schon.

Dieter Bohlens guter Kumpel und ehemaliger DSDS-Kollege Pietro Lombardi muss gerade eine Trennung verkraften. Als seine Ex Laura Maria Ripa jetzt etwas über ihre aktuelle Beziehung zueinander ausplaudert, kann Pietro das allerdings nicht so stehen lassen. Hier erfährst du mehr >>>

Sarah Lombardi zeigt sich so auf der Straße

Sarah Lombardi ist verlobt. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Sarah Lombardi, ehemalige DSDS-Kandidatin ist jetzt mit einem gewagten Outfit vor die Tür gegangen. Ihr Verlobter hat sofort reagiert. Wie, das liest du hier >>>