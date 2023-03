Dieter Bohlen: Sorge um Ex-Freundin Naddel – „Seit vier Monaten kein Lebenszeichen“

Bevor Dieter Bohlen in seiner Carina die Frau fürs Leben gefunden hat, ist der Poptitan mit einigen anderen Damen liiert gewesen. Eine von ihnen ist Nadja Abd el Farrag. Die Hamburgerin war bis zum Jahr 1998 als Backgroundsängerin in Bohlens „Blue System“-Band zu hören und zu sehen.

Anschließend hat Naddel – so der Spitzname von Dieter Bohlens Ex-Freundin – mit Alkoholexzessen und Entzugsversuchen auf sich aufmerksam gemacht. Nun die Schocknachricht: Von der 58-Jährige fehlt jede Spur. Nicht einmal ihre engsten Vertrauten wissen, wo Nadja Abd el Farrag sich gerade aufhält.

Dieter Bohlen: Ex-Freundin Naddel wird vermisst – „Melde dich bitte bei uns!“

In einem höchst emotionalen Instagram-Post wendet sich Nadjas Freund Daniel an die Öffentlichkeit. Er betreue seit August 2022 das Social-Media-Profil der Sängerin und zählt inzwischen zu ihren „sehr guten“ Freunden. Vor mehreren Monaten scheint jedoch plötzlich der Kontakt zur Ex-Freundin von Dieter Bohlen abgebrochen zu sein.

Mit einem öffentlichen Beitrag in den sozialen Medien hofft Daniel nun darauf, Naddels Aufmerksamkeit zu erlangen: „Nadja, ich – nein, nicht nur ich – wir wollen, dass DU dich meldest, liebe Nadja. Seit Monaten kein Zeichen mehr von dir. Wir sind dir nicht böse und verurteilen dich nicht, wir wollen einfach nur, dass du dich bei uns meldest. Alles andere kriegen wir hin. Wir sind für dich da. Wir werden dafür sorgen, dass du das bekommst, was dir zusteht.“ In den vergangenen Monaten habe Nadja Abd el Farrag Ärger mit ehemaligen „Beratern“ sowie einer Stalkerin gehabt, berichtet ihr Vertrauter.

Doch um all diese Vorfälle habe sich Daniel bereits gekümmert, wie er erklärt. Nun möchte er nur noch eines: Naddel wiederfinden. „Seit vier Monaten kein Lebenszeichen von dir. Melde dich bitte bei uns! Wir vermissen dich“, schreibt er zu einem gemeinsamen Foto von sich und Dieter Bohlens Verflossenen.

Die Follower der Entertainerin sind erschüttert. Auch Mallorca-Star Krümel meldet sich in den Kommentaren zu Wort: „Von meiner Seite auch nur das Beste. Nadja ist einer der herzigsten Menschen, die ich in dieser Branche kennenlernen durfte. Einfach, weil sie ist, wie sie ist! Ich hoffe, es geht ihr gut!“