Dieter Bohlen ist außer sich – „Das hätte ich niemals geglaubt“

Dieter Bohlen begeistert bereits seit Jahrzehnten ein Millionenpublikum. Mit dem Duo „Modern Talking“ feierte er im Jahr 1984 seinen großen Durchbruch, es folgte eine beeindruckende Solo-Karriere. Auch als „DSDS„-Juror macht der 71-Jährige eine gute Figur.

1,6 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Profil des Pop-Titanen. Hier teilt er Einblicke in seinen Alltag und berufliche Ankündigungen. Doch jetzt meldet sich der Musiker mit einem Video höchstpersönlich bei seinen Fans zu Wort.

Dieter Bohlen postet freudige Nachricht

Mit seiner „The Spirit of Modern Talking! Jetzt oder nie“-Tour reist Dieter Bohlen momentan durch das Land. Auf seinem Instagram-Profil teilt der Musiker Einblicke in das Tourleben und postet Ausschnitte von den Konzerten. Der Pop-Titan scheint voll und ganz in seinem Element zu sein.

+++ Dieter Bohlen feiert Premiere – DAS hat er noch nie gemacht +++

Zwischen den Auftritten nimmt sich der 71-Jährige nun Zeit, um seinen Fans ein persönliches Video aufzunehmen. In einem lässigen Hoodie setzt sich Bohlen vor die Kamera und scherzt: „Hallo bei Dieters Tagesschau. Meine Freunde, hier geht es in letzter Zeit natürlich viel um Musik, aber das versteht ihr doch bestimmt.“ Weiter führt Dieter Bohlen aus: „Wenn jemand seit 60 Jahren Gitarre spielt, will er auch mal auf der Bühne ganz alleine Gitarre spielen. Das macht mir so eine Freude!“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch damit nicht genug, auch auf Streaming-Portalen scheint der Pop-Titan weiterhin große Erfolge zu feiern. Bohlen schwärmt: „Ich glaube es ist auch mal an der Zeit, um euch allen ein großes Danke anzusagen. Meine Titel werden ca. drei Milliarden mal auf Spotify geteilt und gestreamt. Ich bin da so dankbar für. (…) ‚Cheri Cheri Lady‘ wird auf der ganzen Welt gestreamt im Moment. Indien, Mexiko, Brasilien, in den USA, alles noch vor Deutschland. Die Leute lieben diese Songs und ich bin wirklich so dankbar dafür. Das hätte ich natürlich auch niemals geglaubt.“

Demnächst soll es dann erstmal auf die Malediven gehen, damit sich der Musiker von den Strapazen der Tour erholen kann. Doch trotz der Anstrengungen möchte der 71-Jährige scheinbar keinesfalls auf den Adrenalinrausch auf der Bühne verzichten.

Fans von Dieter Bohlen dürfen sich sicherlich auch in den kommenden Jahren über neue Musik und Live-Auftritte des Pop-Titanen freuen.